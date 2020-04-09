Uber Eats начинает работу в Виннице

9 апреля 2020, 9:45

Сегодня Uber объявляет о начале работы своего приложения по заказу и доставке еды в пятом городе Украины - Виннице.

Начиная с 10:00 сегодняшнего дня, жители Винницы смогут открыть приложение Uber Eats или посетить сайт ubereats.com, и заказать свежеприготовленные блюда из любимых ресторанов города одним нажатием кнопки.



На этапе запуска партнерами Uber Eats стали более 30 винницких ресторанов, из которых благодаря Uber Eats люди могут заказывать блюда на любой вкус и по любому поводу семь дней в неделю. Среди них такие популярные в Виннице рестораны и кафе как 7 AM, «Булки», «Библиотека», «Теремок», «Гости», Гастропаб «Батискаф», Igogo, Pan Cake - они все будут доступны в приложении, а еда из них будет доставлена быстро и в свежем виде.



«Ввиду того, что все больше клиентов предпочитают оставаться дома, мы работаем над тем, чтобы предложить ресторанам по всей Украине простой, быстрый, недорогой способ и новые возможности для расширения своего бизнеса с Uber Eats. Не предъявляя никаких требований по эксклюзивности для партнеров и предлагая клиентам бесплатную доставку, мы хотим внести свой вклад в помощь местным сообществам пережить это трудное время», - говорит Игорь Ковалев, генеральный менеджер Uber Eats Украина.



Вначале услуга будет доступна с 10:00 до 22:00 часов, в центре города и таких жилых районах, как Вишенка, Подолье, Корея, Старый Город и Замостянский. Стоимость доставки составит 40 грн., без ограничений по сумме минимального заказа. По случаю запуска сервиса в Виннице, первые две недели (до 23 апреля включительно) Uber Eats также предлагает бесплатную доставку на неограниченное количество заказов для новых пользователей сервиса Uber Eats. Для этого нужно добавить при оформлении заказа промокод freevinnytsia.



«Несколько недель назад, мы представили ряд инициатив, чтобы помочь нашим партнерам и пользователям справиться с кризисом COVID-19. Сегодня, предлагая наш сервис ресторанам, пользователям и партнерам по доставке в Виннице, мы хотим сделать еще один шаг по поддержке сообществ в Украине», - добавляет Игорь Ковалев, генеральный менеджер Uber Eats Украина.



Клиенты могут заказать еду «на вынос» через Uber Eats, а рестораны не будут платить сервисный сбор. Приложение также предлагает «бесконтактную доставку», когда курьеры могут оставлять еду за пределами квартиры или дома, не взаимодействуя с клиентами.



С момента своего запуска в Украине год назад, Uber Eats сейчас работает в Киеве, Львове, Одессе и Харькове и на данный момент тесно сотрудничает с более чем 1450 партнерами-ресторанами по всей Украине, чтобы помочь им обслуживать больше клиентов и развивать свой бизнес.