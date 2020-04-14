Клиенты YASNO могут настроить регулярные платежи за свет через Приват24

14 апреля 2020, 11:45

ПриватБанк и поставщик электроэнергии и решений по энергоэффективности YASNO предлагают безопасные и удобные дистанционные решение для оплаты за электроэнергию, что особенно важно во время карантина.

При оплате услуг онлайн через Приват24, достаточно один раз оформить услугу регулярных платежей или создать шаблон для регулярных переводов и ежемесячно тратить 1 минуту на оплату коммунальных услуг.



Пользователи Приват24 и мобильного банка Privat24 могут создать и настроить шаблоны для регулярных платежей. Это особенно удобно для оплаты за коммунальные услуги, которые необходимо осуществлять ежемесячно. Стоит один раз ввести реквизиты и ежемесячно только изменять сумму платежа.



Чтобы создать шаблон для оплаты за электроэнергию, нужно в мобильном приложении Приват24 зайти в раздел «Мои платежи» и выбрать «Создать шаблон»:



1. вводим реквизиты получателя - поставщика YASNO, лицевой счет, сумму к оплате;



2. указываем, с которой карты / счета будет осуществляться платеж и отправляем в корзину;



3. подтверждаем оплату;



4. выбираем «Сохранить шаблон»;



5. придумываем название, например «YASNO / электроэнергия».



Теперь, чтобы осуществить оплату за свет в следующем месяце, стоит только открыть уже созданный шаблон «YASNO / электроэнергия» в разделе «Мои шаблоны», изменить сумму и оплатить.



Также можно оформить в банке услугу регулярный платеж через сайт Приват24. Заходим в раздел «Мои платежи» и выбираем «Регулярные платежи (календарь)». Для этого нужно: указать получателя лицо / организацию; сумму, которую нужно платить; выбрать в календаре дату, когда именно эта сумма будет перечисляться. Независимо от суммы перевода - комиссия ПриватБанка составляет 1 гривну.



Напомним, что при необходимости, сверить расчеты за электроэнергию можно через Личный кабинет на сайте yasno.com.ua



YASNO - поставщик электроэнергии, решений по энергоэффективности и для электромобилей, предоставляющая услуги для 3500000 украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживания. Для уменьшения затрат клиентов на энергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, разумное освещения, солнечные крыши, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Електроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.