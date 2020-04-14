Uber Eats начинает работу в Днепре

14 апреля 2020, 13:15

Сегодня Uber объявляет о начале работы своего приложения по заказу и доставке еды в шестом городе Украины - Днепре.

Начиная с 10:00 сегодняшнего дня, жители Днепра смогут открыть приложение Uber Eats или посетить сайт ubereats.com, и заказать свежеприготовленные блюда из любимых ресторанов города одним нажатием кнопки.



На этапе запуска, партнерами Uber Eats стали более 30 днепровских ресторанов, из которых благодаря Uber Eats люди могут заказывать блюда на любой вкус и по любому поводу семь дней в неделю. Среди них такие популярные в Днепре - Confetti, МЯО, Варенична Балувана Галя, Take It Easy, Bartolomeo, Миші Бляхера, SISI - они все будут доступны в приложении, а еда из них будет доставлена быстро и в свежем виде.



«Безопасность и благополучие каждого, кто использует Uber Eats, всегда является нашим приоритетом. В сложные времена, когда многие люди работают из дома, мы хотим поддержать местные рестораны и помочь местным сообществам продолжать работать. Расширение нашего сервиса в Днепре является одной из практических мер поддержки сообщества в Украине», - говорит Игорь Ковалев, генеральный менеджер Uber Eats Украина.



Вначале услуга будет доступна с 10:00 до 22:00 часов, в центре города и таких жилых районах, как Центральный и части Соборного. Стоимость доставки составит 40 грн., без ограничений по сумме минимального заказа. По случаю запуска сервиса в Днепре, первые две недели (до 28 апреля включительно) Uber Eats также предлагает бесплатную доставку на неограниченное количество заказов для новых пользователей сервиса Uber Eats. Для этого нужно добавить при оформлении заказа промокод freednipro.



Клиенты могут заказать еду «на вынос» через Uber Eats, а рестораны не будут платить сервисный сбор. Приложение также предлагает «бесконтактную доставку», когда курьеры могут оставлять еду за пределами квартиры или дома, не взаимодействуя с клиентами.



С момента своего запуска в Украине год назад, Uber Eats сейчас работает в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Виннице и на данный момент тесно сотрудничает с более чем 1450 партнерами-ресторанами по всей Украине, чтобы помочь им обслуживать больше клиентов и развивать свой бизнес.

