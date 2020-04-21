Вебинар Kramer Electronics

21 апреля 2020, 9:20

Вебинар от Kramer



Компания Kramer Electronics проведет вебинар, посвященный построению и проектированию конференц-залов.

: 22 апреля11:00На вебинаре можно будет познакомиться с общими принципами и конкретными примерами оснащения аудио-видео оборудованием пространств для переговоров, совещаний, заседаний и конференций.Участникам продемонстрируют различные примеры на основе оборудования Kramer, которые могут стать основой для эффективных решений многих проектов.