Вебинар Kramer Electronics

Вебинар от Kramer
Компания Kramer Electronics проведет вебинар, посвященный построению и проектированию конференц-залов.
Дата: 22 апреля
Время: 11:00
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На вебинаре можно будет познакомиться с общими принципами и конкретными примерами оснащения аудио-видео оборудованием пространств для переговоров, совещаний, заседаний и конференций.
Участникам продемонстрируют различные примеры на основе оборудования Kramer, которые могут стать основой для эффективных решений многих проектов.
РОМСАТ - официальный дистрибьютор Kramer Electronics в Украине