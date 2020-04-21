21 апреля 2020, 9:20

Вебинар Kramer Electronics

Вебинар от Kramer

Компания Kramer Electronics проведет вебинар, посвященный построению и проектированию конференц-залов.

Дата: 22 апреля
Время: 11:00

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На вебинаре можно будет познакомиться с общими принципами и конкретными примерами оснащения аудио-видео оборудованием пространств для переговоров, совещаний, заседаний и конференций.

Участникам продемонстрируют различные примеры на основе оборудования Kramer, которые могут стать основой для эффективных решений многих проектов.

РОМСАТ - официальный дистрибьютор Kramer Electronics в Украине
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