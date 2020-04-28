Во время карантина учителей будут перевозить бесплатно - Bolt

28 апреля 2020, 13:45

Bolt в сотрудничестве с Офисом Президента Украины запускает новую инициативу.

Водители Bolt будут бесплатно возить учителей к локации, где они проводят занятия со школьниками в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн».

Это еще одна инициатива, которую организовала компания Bolt в связи с карантином и ограниченным движением общественного транспорта. Первым же проектом стала бесплатная перевозка медицинских сотрудников. С целью помочь медработникам платформа Bolt осуществила уже около 70 тысяч поездок на сумму 13 млн гривен.

«Компания Bolt ― пример ответственного бизнеса, который участвует в социально значимых инициативах, таких как перевозка медиков, организация дезинфекции автомобилей и создание отдельной категории изолированных авто в условиях карантина. Офис Президента Украины выражает благодарность компании Bolt, которая предложила свою помощь и в транспортировке учителей, за неравнодушие и активную гражданскую позицию», ― прокомментировал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юрий Костюк.

«Мы стараемся держать руку на пульсе и отвечать потребностям общества. Наряду с медицинскими сотрудниками, сложности с поездками на работу и домой испытывают также и учителя. Именно поэтому они особенно нуждаются в нашей поддержке во время карантина, когда все дети переведены на дистанционное обучение», ― заявил региональный менеджер Bolt Тарас Потичный.