Искусственный интеллект в камерах Wisenet

27 апреля 2020, 15:28

Искусственный интеллект в камерах видеонаблюдения Wisenet повышает безопасность и эффективность бизнеса.

На базовом уровне камера видеонаблюдения с искусственным интеллектом использует распознавание образов, чтобы различать между собой объекты разных категорий — «Человек», «Лицо», «Автомобиль», «Номер автомобиля». Из этого складывается способность встроенных в камеру алгоритмов быстро и точно идентифицировать различные признаки того, что видит камера. Такие камеры могут отслеживать отдельные объекты и каждый из их признаков даже в очень оживлённых местах.

Камеры видеонаблюдения с искусственным интеллектом могут различать многие признаки отслеживаемых объектов. Например, новые камеры серии Wisenet P способны находить в кадре человека и определять цвет его одежды. Далее, их «интеллекта» вполне хватает на то, чтобы обнаружить, что он носит очки или держит портфель. Информация о наличии этих признаков сохраняется в видеозаписи в виде метаданных.

Камеры видеонаблюдения Wisenet серии P используют алгоритм искусственного интеллекта для анализа отличительных признаков человека. Эффективность данной технологии становится очевидной, как только возникает необходимость изучить видеозапись. Вместо того, чтобы в течение многих часов вручную просматривать архив в поисках определённого человека в толпе, оператор может ввести в систему признаки, по которым его следует искать, а также задать временной промежуток для поиска.

Безопасность и управление

Возможности камер со встроенным искусственным интеллектом могут использоваться не только для обеспечения безопасности, но и в сфере розничной торговли. В магазинах камеры видеонаблюдения давно уже используются для борьбы с воровством. Алгоритмы, встроенные в камеры, способны определять различные признаки людей, пришедших в магазин. В этом они по точности результата почти не уступают человеку. В результате автоматически находится распределение покупателей по полу и возрасту, после чего определяется отношение соответствующих групп покупателей к различным товарам. Это позволяет точно подстраивать работу магазина под предпочтения тех, кто его посещает, и, следовательно, повышать объём продаж.

Важна для магазина и другая процедура — подсчёт числа людей. Он основан на способности искусственного интеллекта выделять каждого человека на панорамном изображении с камеры, подвешенной вверху, над проходом. В этом случае система видеонаблюдения постоянно считает количество людей, вошедших в магазин и вышедших из него. Искусственный интеллект в камерах Wisenet Панорамная камера, размещённая над торговым залом, позволяет построить тепловую карту обозреваемой территории. На этой карте будут различными цветами показана частота появления людей на различных участках.

На основе этой информации можно выяснять, какие товары в какой степени привлекают покупателей. Таким образом, встраивание искусственного интеллекта в камеры видеонаблюдения даёт ритейлерам мощный инструмент для повышения эффективности и прибыльности бизнеса. РОМСАТ — официальный дистрибьютор Hanwha Techwin (Samsung Techwin) в Украине.