Uber расширяет сервис деловых поездок

Компания Uber ускорила расширение сервиса деловых поездок в рамках программы Uber для Бизнеса (Uber for Business Commute) в Украине, поскольку предприятия начинают открываться и сотрудникам нужно возвращаться на свои рабочие места.
С новой услугой Uber for Business Commute компании могут создавать специальные программы поездок на работу, чтобы покрыть расходы по доставке сотрудников в офис и из офиса, используя набор продуктов Uber, таких как UberX или Uber Select.
Благодаря этому решению, корпоративные клиенты могут выбирать пункты высадки и посадки сотрудников, в которые они могут заказывать поездки, включая офисы, места прибытия или отправления других видов транспорта. Также можно выбирать время и дни для предоставления сотрудникам поездок, будь то традиционные часы пик или новые графики работы офисов. Аналогичным образом, компании также могут разрешить сотрудникам совершать поездки в любое удобное для них время, например, поздно ночью или рано утром, предоставляя им простую, доступную и безопасную альтернативу использованию личного или корпоративного транспорта, и освобождая от необходимости использования парковки.
Благодаря новому упрощенному онлайн-процессу, предприятия любого размера теперь могут бесплатно зарегистрироваться и создать учетную запись для своих сотрудников за считанные часы. Имея только одну учетную запись в Uber для Бизнеса, компании могут получить доступ ко всем услугам Uber без каких-либо первоначальных взносов, предоплат или обязательного минимального заказа и оплачивать только те поездки, которые они используют. Платформа также включает в себя простую в использовании панель для управления поездками сотрудников с простыми вариантами выставления счетов и оплаты.
За последние несколько месяцев все больше и больше компаний готовятся к возвращению своих сотрудников на рабочие места, а спрос на продукты Commute по всей Европе вырос на 120%. О важности этой положительной тенденции говорил генеральный директор Uber Дара Хосровшахи во время звонка с инвесторами по итогам первого квартала 7 мая 2020 года. Он заявил, что недавнее восстановление бизнеса Uber было в основном обусловлено поездками с 9:00 до 17:00 по будням, включая совместные поездки. Эти новые услуги помогают предприятиям и городам вернуться к работе, а также открывают новые возможности заработка для водителей.
«Uber создает инновационные и безопасные решения, которые отвечают потребностям бизнеса в «новой реальности». Мы увидели, что наша платформа и технологии представляют большую ценность для малых, средних и крупных предприятий, и мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать корпоративных клиентов и их сотрудников самыми безопасными и экономически эффективными способами во время восстановления экономики», - говорит Георгий Соколянский, Глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе.
Так как города начинают вновь открываться, Uber принял беспрецедентные меры безопасности, чтобы помочь всем, кто использует приложение, оставаться в безопасности и быть здоровым.
Водителей и пользователей просят носить маски, и они должны согласиться соблюдать определенные меры безопасности перед поездкой. В Украине водители также должны подтвердить, что они носят маску, сделав селфи перед выходом на линию. Водители и пассажиры также должны подтвердить, что они продезинфицировали руки, машину и по возможности держать окна открытыми.
Uber также позаботился о том, чтобы все пользователи были ответственными за безопасность, добавив новую систему обратной связи, позволяющую водителям и пассажирам сообщать о проблемах гигиены и безопасности непосредственно в приложении.
Uber продолжает сотрудничать с правительствами и органами общественного здравоохранения, чтобы помочь всем оставаться в безопасности, используя приложение Uber.
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