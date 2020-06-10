Почему “не удержались” Uber Eats и Меnu.ua, и кто теперь будет делить рынок дост

10 июня 2020, 15:38

Спустя несколько недель о том же намерение заявил другой сервис — Меnu.ua. Так что же случилось?

Ряд опрошенных нашим изданием экспертов уверены в том, что обе компании пришли без стратегии как таковой, не успевали отвечать на постоянно "меняющуюся погоду" на этом рынке, и не могли противопоставить предложениям конкурентов ничего интересного.

Сервис Меnu.ua появился в результате покупки армянской компанией Menu Group украинского сервиса Eda.ua. И хотя после покупки основатель и генеральный директор Menu Group Ваган Керобян заявил об инвестициях в его развитие в размере 1,5 миллиона долларов США, дела у компании все равно не заладились. Несмотря на высокую оценку украинского рынка доставки еды Керобяном в 10-15 млрд. грн., у компании не получилось захватить сколько-нибудь существенный процент. По разным оценкам, доля рынка у Меnu.ua менее процента, а сам сервис уже несколько месяцев не платит партнерам деньги за заказы.

Иная ситуация у Uber Eats. Сервису удалось закрепиться в немалом количестве крупных городов нашей страны, однако у компании не оказалось стратегии для нашего рынка, которая бы позволила стать ей оператором номер 1 либо 2 по доставке еды. Таким образом, несмотря на достигнутые результаты – твердое третье место, менеджмент компании принял решение об уходе с Украины.

В ближайшей перспективе рынок будут делить Glovo и украинская Raketa. У последней, в отличие от Uber Eats стратегия оказалась более жизнеспособной. Она не только в короткое время позволила компании заявить о себе, как о серйозном игроке на рынке доставки, но и даже сумела “выбить” Uber Eats со второго места. “Мы знаем особенности этого рынка, напрямую коммуницируя с местным бизнесом и рестораторами. Пока наши коллеги покрывали районы в отдельных городах — мы открывали новые города. И в очень сжатые сроки мы обеспечивали их полное покрытие.

Когда грянула пандемия, мы моментально перестроили логистику, обеспечив достаточное покрытие и количество доступных заведений в спальных районах. Мы увеличили радиус доставки, предоставили курьерам дополнительные бонусы; централизовано закупали для них маски и антисептики. Raketa первой в Украине ввела бесконтактную доставку, раздавала промо-коды клиентам, стимулируя их не нарушать карантин. На нашем фоне остальные игроки были слишком медлительны, — отметили в пресс-службе сервиса.

Кто же теперь окажется на третьем месте? Профильные эксперты пока не берутся об говорить – слишком уж ничтожна доля остальных операторов рынка, и слишком не очевидными являются стратегии их развития. “Нам жаль терять такого сильного игрока, как UberEats. Ведь именно здоровая конкуренция движет рынок вперед. И именно наша тройка, включая Glovo, обеспечивали львиную долю доставок по Украине", — резюмировали в Raketa.

По оценкам McKinsey рынок доставки еды в Украине составляет $230 млн. Доля Raketa среди украинских служб доставок – 30-35%.

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