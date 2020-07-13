Пандемия выступила драйвером для сектора биотехнологий

13 июля 2020, 9:45

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности фонда iShares Nasdaq Biotechnology ETF.

Аналитики отмечают, что сложная ситуация в мировом здравоохранении делает вложения в биотехнологии привлекательными в долгосрочной перспективе. Акции фонда рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $160, потенциал роста составит 15,5%.



iShares Nasdaq Biotechnology ETF — индексный фонд с привязкой к биотехнологическому сектору. Данный ETF отслеживает индекс Nasdaq Biotechnology, в его состав входит 207 компаний биофармацевтической сферы.



Среди компаний, включенных в фонд, наибольший вес имеет биотехнологический гигант Amgen (8,7%), в линейке которого представлены такие известные препараты, как Neulasta, Enbrel, Epogen, Aranesp. Вторую строчку занимают бумаги Vertex Pharmaceuticals (7,8%), специализирующейся на разработке и коммерциализации препаратов от серьезных и угрожающих жизни недугов — муковисцидоза, рака, аутоиммунных и неврологических заболеваний. На третьем месте находится Gilead Sciences (7,6%), в арсенале которой представлены как уже реализуемые, так и экспериментальные препараты для лечения болезней печени, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, рака и ВИЧ/СПИДа. Таким образом, продуктовые линейки ключевых компаний фонда включают в себя впечатляющие экспериментальные препараты и разработки, обеспечивающие фундаментальную привлекательность фонда на долгосрочную перспективу, отмечается в исследовании.



В частности, в разгар пандемии коронавируса именно Gilead Sciences представила препарат Remdesivir, сокращающий период выздоровления — лекарство сейчас активно закупается правительствами стран для лечения заразившихся. В том числе недавно Министерство здравоохранения США объявило о закупке 500 000 доз препарата для американских пациентов.



По мнению аналитиков «ФИНАМа», входящие в фонд компании оправдывают позитивные ожидания инвесторов: iShares Nasdaq Biotechnology ETF достиг ранее ожидавшегося аналитиками целевого уровня и показал доходность в 16,3% с декабря 2019 года. При этом, с точки зрения технического анализа, наблюдается среднесрочный восходящий тренд, и признаки ослабления на данном этапе отсутствуют.



Необходимость поиска вакцины и терапии от коронавируса поставила перед сектором биотехнологий новые задачи в области научных разработок и клинических испытаний. «С учетом новых реалий в здравоохранении вложения в биотехнологический сектор будут особенно актуальными в перспективе ближайшего года», — резюмируют аналитики «ФИНАМа».