17 августа 2020, 13:45

Uber представляет новую программу вознаграждений для водителей в Украине

Водители являются ключевой составляющей работы сервиса Uber и недавно компания представила специальную программу вознаграждений «Uber Pro», чтобы отметить качественную работу водителей, помочь им в достижении собственных целей как в профессиональной, так и в личной жизни, а также поддержать как во время работы, так и вне ее.



С помощью программы «Uber Pro» водители могут получать специальные вознаграждения, которые будут помогать им полезно использовать свое время. Она предоставляет ценные преимущества, от скидок на медицинское обслуживание, страхование автомобиля и до предложений по личному развитию. Помимо существующих преимуществ, таких как быстрое получение заказов в аэропортах или приоритетная поддержка, компания теперь представляет новые вознаграждения.



В рамках программы «Uber Pro» водители могут получать награды, которые помогут им во время работы. К ним относятся специальные скидки на топливо на станциях OKKO, Motto, Shell, «БРСМ-Нафта» или Glusco. Кроме того, Uber также сотрудничает с компаниями Universalna и «Элит», чтобы водители могли получать скидки на техническое обслуживание и запчасти для автомобилей.



Более того, водители смогут получать приоритетную поддержку в приложении Uber, заказы в аэропортах, а также доступ к дополнительной функции «Пункты назначения», которая позволяет им получать запросы на поездки только в нужном направлении. Им также будет показана дополнительная информация о продолжительности и направлении любой предстоящей поездки, прежде чем они ее примут. Более подробную информацию можно найти здесь.



Как работает программа



Uber Pro — это многоуровневая система вознаграждений партнеров с четырьмя статусами: Blue, Gold, Platinum и Diamond. Все водители, подключившись к Uber Pro, автоматически получат статус Blue. Чтобы получить доступ к наградам на уровнях Gold, Platinum или Diamond, водителям необходимо поддерживать рейтинг не менее 4,85 звезды и низкий уровень отмены заказов. Водители зарабатывают баллы за каждую поездку в течение фиксированного 3-месячного периода, после чего получают статус. Водители получают один балл за поездку и три балла за поездку в часы пик.



Водители могут изучить программу Uber Pro, увидеть доступные награды и отслеживать прогресс в достижении своих целей непосредственно в разделе наград своего приложения. Пользователи также смогут видеть статус водителя в «Uber Pro» во время заказа поездки в приложении.



Если водители не совершают поездки или отказываются от участия в программе — это не несет для них негативных последствий. Это программа вознаграждений для водителей-партнеров, которая нацелена на улучшение опыта водителей в приложении Uber.



Георгий Соколянский, Глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе: «После трудного периода карантина, мы рады видеть растущее количество поездок. Поэтому для нас очень важно, чтобы водители, пользующиеся платформой, чувствовали нашу поддержку и что мы ценим их приверженность и качество обслуживания, которое они предоставляют пассажирам каждый день. С программой «Uber Pro», мы хотим предоставить им дополнительные преимущества, такие как скидки на топливо и обслуживание автомобилей, а также доступ к эксклюзивным функциям в приложении, чтобы они оставались в безопасности и могли максимально использовать свою активность на дороге и вне ее».

