Перспективные разработки делают Pfizer устойчивым к кризису

25 августа 2020, 9:45

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности фармацевтической компании Pfizer.

Аналитики отмечают устойчивость производителя к кризису и высоко оценивают перспективы новых разработок, включая вакцину от коронавируса, стать блокбастерами. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $45, потенциал роста составляет 17,3%.



Pfizer, Inc. — одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний. Деятельность компании ведется по нескольким направлениям: болезни обмена веществ и сердечно-сосудистые риски, воспалительные заболевания и иммунология, неврология и болевые синдромы, онкология, редкие заболевания, вакцины. Фармпроизводитель располагает одной из самых диверсифицированных в секторе линеек препаратов разнообразной специфики, а также на протяжении многих лет занимается разработками в перспективных и социально важных областях медицины, таких как лечение рака.



По итогам II квартала 2020 года выручка Pfizer уменьшилась на 11% (г/г), до $11,8 млрд, и на $250 млн превысила усредненные прогнозы, при этом скорректированная прибыль на акцию составила 78 центов и оказалась на 12 центов выше ожиданий. «В частности, выручка от препаратов по направлению внутренней медицины возросла на 2%, до $2,28 млрд, от онкологического направления — увеличилась на 18%, до $2,65 млрд, а от больничного направления — снизилась на 2%, до $1,79 млрд.», — сообщается в аналитической записке.



Пандемия коронавируса, несмотря на значительный ущерб экономике США, оказала минимальное негативное воздействие на бизнес Pfizer, отмечается в исследовании: «Чистый отрицательный эффект пандемии на выручку компании во II квартале 2020 года составил всего $500 млн, или 4%, и был обусловлен, главным образом, отказом американцев от плановых медицинских осмотров и снижением спроса на некоторые виды продукции в Китае». Несмотря на пандемию, финансовые прогнозы Pfizer на текущий год были повышены: по чистой прибыли на акцию — с диапазона $2,82–2,92 до $2,85–2,95, а по выручке — с диапазона $48,5–50,5 млрд до $48,6–50,6 млрд.



Разрабатываемая Pfizer совместно с BioNTech вакцина от коронавируса имеет высокие шансы на одобрение регулятивными органами для полномасштабного применения в США. В конце июля глава компании Альберт Бурла заявил о планах добиться нового рассмотрения результатов испытаний экспериментальной вакцины BNT162b2 регулятивными органами уже в октябре. «К концу августа вакцина будет введена большинству из 30 тысяч участников клинических испытаний, а предварительные данные о реакции иммунитета появятся в конце сентября или начале октября», — говорится в исследовании.



Помимо вакцины, в линейке экспериментальных препаратов Pfizer имеется ряд перспективных наименований, многие из которых способны стать блокбастерами: «В США одобрен препарат Talzenna (talazoparib) для лечения различных форм метастатического рака молочной железы, “зеленый свет” дали и препарату Vizimpro (dacomitinib) от определенной формы рака легких, а в марте FDA приняла на рассмотрение результаты третьей фазы исследований совместного с Eli Lilly препарата Tanezumab для пациентов с хронической болью из-за остеоартрита».



Аналитики «ФИНАМа» высоко оценивают устойчивость Pfizer к кризису в беспрецедентных условиях и рекомендуют «Покупать» акции эмитента для долгосрочных консервативных инвестиций.