31 августа 2020, 13:45

Рекордно высокая выручка Razer в $447,5 млн

Razer, ведущий мировой лайфстайл бренд для геймеров, объявляет неаудированные финансовые результаты за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.



«2020 год был непохожим на другие для всех нас, во всем мире. Несмотря на нестабильность на мировом рынке, вызванную пандемией COVID-19, у Razer было впечатляющее начало года благодаря главенствующему положению бренда, расширению пользовательской базы и «оставайся-дома»-трендам», - заявил Мин-Лян Тан, соучредитель и генеральный директор Razer.



«Всеобщая необходимость оставаться дома привела к рекордному росту вовлеченности пользователей в игры и киберспорт. Благодаря нашей экосистеме, состоящей из оборудования, программного обеспечения и услуг, ориентированной на геймеров / молодежь, Razer смогли на полную использовать возможности этих тенденций. Основы нашего бизнеса остаются такими же прочными, как и прежде, благодаря устойчивому лидерству бренда, интересным хардварным предложениям, программного обеспечению и услугам, а также надежному исполнению. Мы уверены, что все это в сочетании со строгой дисциплиной в отношении операционных расходов и устойчивым финансовым положением с более $500 млн помогут нам даже во времена сложных глобальных экономических обстоятельств», - добавил он.



Основные показатели прибыли за 1 полугодие 2020 г.



КОМПАНИЯ



Рекордная выручка в размере $ 447,5 млн с годовым приростом в размере 25,3%, превзошедшая ожидания благодаря мощному росту всего портфолио периферийных устройств, двузначному процентному росту в годовом исчислении для системных продуктов в мае и июне и феноменальному росту в сфере услуг

Чистый валовый доход увеличился до 22,0% в результате увеличения доли услуг, которые нивелировали увеличение транспортных расходов, которые образовались из-за резкого скачка спроса на продукцию.

Положительно скорректированная EBITDA в размере $3,2 млн, превзошедшая ожидания, обусловленная исключительным ростом выручки и продолжающимся повышением экономической эффективности.

Движение денежных средств от операционной деятельности стало положительным и составило $66,0 млн, при этом рост операционной прибыли и эффективное управление оборотным капиталом привели к рекордным циклам оборота денежных средств с -51 дня в первой половине 2019 года до -72 дней в первой половине 2020 года.

Остаток денежных средств более 500 млн без задолженностей, невероятно надежный балансовый отчет, позволяющий выдерживать неопределенности, связанные с пандемической средой.

