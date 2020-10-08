TEAMGROUP анонсировала память CLASSIC 10L

8 октября 2020, 11:45

TEAMGROUP, анонсировал запуск нового бренда T-CREATE для создателей контента.

Новая оперативная память T-CREATE CLASSIC 10L DDR4 для стационарных компьютеров ёмкостью 32ГБ сразу привлекла всеобщее внимание. Память представлена в матовом серебряном цвете и отличается высокой ёмкостью, благодаря чему она выделилась среди 4,769 претендентов и получила в Японии международно-признанную награду GOOD DESIGN. Созданный специально для творцов, новый бренд T-CREATE станет идеальным помощником при разработке аудиовизуального контента и вдохновит на великие свершения.

Японская награда GOOD DESIGN – это одна из четырёх наиболее авторитетных наград в мире, присуждаемых за технологический дизайн. Она появилась в 1957 и изначально носила название «GOOD DESIGN Selection System», а основала эту награду японская организация Japan Industrial Design Promotion Organization. Награда важна не только как признание конкурентного преимущества в области дизайна, но и как символ развития общества, технологий и качества жизни через новые решения в области промышленного дизайна, и поэтому данная награда до сих пор играет важную роль и имеет большое влияние в мире. Память T-CREATE CLASSIC 10L DDR4, удостоенная награды GOOD DESIGN, позволит создателям контента находить новые решения с высокой производительностью.Память T-CREATE CLASSIC 10L DDR4 для стационарных компьютеров представлена в матовом серебряном цветовом исполнении. Память изготовлена на 10-слойной печатной плате с защитой от интерференций сигнала других нежелательных помех. Передовые конденсаторы рассчитаны на работу при высоких температурах, возникающих при больших нагрузках на систему, и способны поддерживать стабильное выходное напряжение. Ёмкость одного модуля памяти составляет 32 гигабайта, а скорость – до 3200 МГц. Такая память мгновенно реагирует на запросы при выполнении любых задач, будь то создание анимации, редактирование «тяжёлых» файлов или одновременный запуск нескольких виртуальных машин, и обеспечивает плавность выполнения работы. Благодаря этому творческий процесс становится более эффективным, а расширенная пожизненная гарантия позволяет не задумываться о технических проблемах и создавать контент без ограничений творческого потенциала.