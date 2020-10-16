Биофармацевтической бизнес AbbVie поднимется

16 октября 2020, 9:15

ГК «ФИНАМ» исследовала инвестиционную привлекательность биофармацевтической компании AbbVie.

Аналитики отмечают рост финансовых показателей компании, который был обеспечен преимущественно иммунологическим сегментом, а также сегментами гематологии/онкологии. При этом приобретение во II квартале компании Allergan позволит AbbVie снизить зависимость от блокбастера Humira. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $107,1, потенциал роста составит 24,4%.



AbbVie — крупная американская биофармацевтическая компания, появившаяся в результате разделения Abbott Laboratories на две публично торгуемые компании с 2013 года. AbbVie разрабатывает и выпускает препараты по широкому спектру направлений медицины: иммунологии, гастроэнтерологии, онкологии, вирусологии, неврологии и так далее.



Самый продаваемый препарат AbbVie — селективный иммунодепрессант Humira. «Этот блокбастер, одобренный для применения по широкому спектру показаний, в том числе в области дерматологии и гастроэнтерологии, приносит больше половины выручки компании», — отмечают аналитики ГК «ФИНАМ», добавляя, что выручка от продаж Humira вплоть до 2023 года сохранит относительную стабильность в силу защищенности большим количеством патентов. В последующие годы ее резкого падения, вероятнее всего, не произойдет.



По итогам II квартала выручка AbbVie возросла на 26,3% (г/г) и составила $10,43 млрд, превысив прогнозы на $290 млн. «В частности, квартальная выручка от бестселлера компании Humira уменьшилась на 0,7%, до $4,837 млрд, выручка от препарата Imbruvica возросла на 17,2% до $1,288 млрд, от Mavyret — снизилась на 51,7% до $376 млн, выручка от Skyrizi составила $330 млн, от Venclexta — увеличилась на 79,3% до $303 млн. Глобальная выручка иммунологического сегмента возросла на 8,1%, до $5,316 млрд, сегмента гематологии/онкологии — увеличилась на 25,5% до $1,591 млрд», — говорится в аналитической записке.



Кроме того, в указанную сумму выручки вошли продажи приобретенной компании Allergan за часть II квартала. «За счет приобретения Allergan компании AbbVie удастся понизить степень своей зависимости от продаж Humira, которые ранее достигали порядка двух третей от общей выручки», — говорится к аналитической записке.



Скорректированная чистая прибыль на акцию составила $2,34 и на 14 центов превзошла усредненные ожидания. Согласно прогнозам компании на 2020 год, по скорректированной чистой прибыли на акцию ожидается величина в диапазоне $10,35-10,45.



Акции AbbVie выглядят существенно недооцененными фундаментально, а с технической точки зрения демонстрируют потенциал укрепления. На этом фоне аналитики ГК «ФИНАМ» считают акции AbbVie дешевым и перспективным вложением на ближайший год и устанавливают для них рекомендацию «Покупать».

