16 апреля 2026, 10:15

Пентагон проігнорував дедлайн Конгресу щодо передачі 46 відео з НЛО

14 квітня сплинув термін дії вимоги Конгресу про передачу спеціальній робочій групі з розсекречення федеральних таємниць на розгляд 46 засекречених відеозаписів неідентифікованих аномальних явищ, знятих американськими військовими з 2017 по 2024 рік.



Конгресвумен Анна Поліна Луна разом з іншими конгресменами звинуватили Пентагон у навмисному приховуванні інформації.



Причому потрібно зауважити, що ігнорування в теперішніх умовах вимоги Конгресу може призвести до повноцінного розслідування. Робоча група має повноваження ініціювати слухання з примусовим викликом посадових осіб Пентагону, видавати повістки на отримання документів та притягувати до відповідальності за неповагу до Конгресу, що може призвести до реальних кадрових наслідків для керівництва відомства.

