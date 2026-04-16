У ЗСУ створили Воєнну експертну раду ARES, - Генштаб

Її завдання - обмін передовим українським та міжнародним досвідом для розвитку війська.
Це важливий крок для системного посилення ЗСУ: Рада допомагатиме впроваджувати інституційні зміни в системі управління ЗСУ, підтримувати трансформацію армії та підвищувати її ефективність.
Головою Воєнної експертної ради визначено британського генерала сера Річарда Ширреффа. До її складу також увійшли авторитетні військові лідери й експерти з країн-партнерів, які мають унікальний бойовий і управлінський досвід.
Наразі триває підготовка до початку практичної роботи та проведення першого засідання Ради.