У ЗСУ створили Воєнну експертну раду ARES, - Генштаб

16 апреля 2026, 8:45

Її завдання - обмін передовим українським та міжнародним досвідом для розвитку війська.

Це важливий крок для системного посилення ЗСУ: Рада допомагатиме впроваджувати інституційні зміни в системі управління ЗСУ, підтримувати трансформацію армії та підвищувати її ефективність.



Головою Воєнної експертної ради визначено британського генерала сера Річарда Ширреффа. До її складу також увійшли авторитетні військові лідери й експерти з країн-партнерів, які мають унікальний бойовий і управлінський досвід.



Наразі триває підготовка до початку практичної роботи та проведення першого засідання Ради.

