Украинцы стали меньше тратить на распродажи на AliExpress

16 ноября 2020, 14:45

По итогам традиционного "Дня холостяка" 11 ноября 2020 года на AliExpress клиенты ПриватБанка оплатили картами более 470 000 покупок на сумму 7,8 миллиона долларов США.

Средняя сумма покупок украинский на распродаже Ali этого года составила 16 долларов США. А максимальная стоимость купленного в день шопинга товара - 7200 долларов США.



По данным статистики ПриватБанка, 11 ноября 2020 по сравнению с прошлогодним днем шопинга зафиксировано снижение количества покупок в полтора раза, а объемов затрат вдвое - в 2019 году картам ПриватБанка было оплачено 856 000 покупок на 16 млн долларов США. Средняя сумма купленного на распродаже товара почти не изменилась - в прошлом году она составляла 18 долларов США. А вот стоимость самой дорогой покупки в 2019 году составила всего 2800 долларов США.