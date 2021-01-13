Результаты пилотного проекта Киевстар и Херсонводоканала

13 января 2021, 12:15

Реализованный проект с Херсонским водоканалом на базе технологии NB-IoT позволил в тестовом режиме вести автоматизированный сбор, учет и обработку данных с датчиков подачи воды в многоквартирных домах города Херсона.



В апреле 2020 года Киевстар и Херсонский водоканал запустили проект smart metering в тестовом режиме. В рамках проекта в 12 многоквартирных домах Херсона были установлены «умные» водомеры нового образца с модемами, которые работают на технологии NB-IoT. «Умное» оборудование собирает данные об объеме подачи воды в заданное время и передает на обработку на сервер управляющей компании в специально разработанное программное обеспечение. Для работы устройств используется отдельная VPN-сеть Киевстар.



Илья Польшаков, Директор по развитию новых направлений бизнеса в Киевстар, комментирует: «Промышленный IoT остается для нас стратегическим направлением, толчок которому продолжает давать развитие стандарта связи 4G. Мы видим, что поставщики энергоресурсов стали охотнее проявлять интерес к технологии сети для «умных» счетчиков, так как понимают, что это решение может помочь рационально использовать ресурсы предприятия и минимизировать производственные потери. А такие пилотные проекты, как мы реализовали с Херсонводоканалом, позволяют в короткий срок показать на практике, как работает технология и какую выгоду получает предприятие».



Smart metering позволяет не только автоматизировать процесс сбора данных, их обработку и управление, но и автоматически выявлять аварии на транспортной сети с системой оповещения.

Благодаря технологии NB-IoT, модемы на одном заряде батарейки могут работать от 7 до 10 лет. Несмотря на железобетонный фундамент в подвалах, уровень сигнала технологии очень устойчивый, что успешно подтверждено результатами пилотного проекта.



Михаил Чемерис, Директор коммунального предприятия Херсонский Водоканал, отметил: «Нам очень приятно, что пилотный проект с компанией Киевстар в сфере IoT реализован именно на базе Херсонского Водоканала. Сегодня предприятие готово к реализации полномасштабного проекта – установку домовых водомерных узлов с дистанционной передачей данных во всех 1700 многоквартирных домах города. Проект мы начнем после того, как законодательно будут определены возможные источники финансирования. В свою очередь, успешная реализация первого проекта в сфере IoT открывает новые горизонты возможностей в рамках внедрения умных решений, направленных на развитие городской инфраструктуры и повышение комфортности проживания горожан».



По опыту реализации проектов NB-IoT компании Киевстар, в среднем расчетная экономия с применением решения smart metering составляет около 17-20% всех операционных затрат. Важно учитывать, что размер экономического эффекта зависит от масштаба IoT решения. Эксперты Киевстар совместно с заказчиками проводят диагностику текущих бизнес-процессов, чтобы выявить возможности трансформации текущих процессов, что приведет к минимизации издержек, сокращению времени производственного цикла и повышению стабильности работы предприятия.



Бизнес-клиенты Киевстар могут заказать как подключение к сети NB-IoТ, так и «умные» устройства, и программное обеспечение для мониторинга и управления написав на nb@kyivstar.net.