Игровая клавиатура SVEN KB-G8500

19 января 2021, 10:15

Увлеченные геймеры наверняка не раз встречались с прозрачным оружием в различных играх: от сверкающих ледяных мечей до футуристичных лазерных пушек...

Выглядят они всегда потрясающе и становятся одними из любимых. Теперь такое оружие можно иметь не только виртуально — в игре, но и вполне реально — на собственном игровом месте! Клавиатура SVEN KB-G8500 имеет прозрачный пластиковый корпус, под которым скрыта статичная подсветка с регулировкой яркости и «дышащим» режимом. Выглядит это по-настоящему здорово и добавляет в любимые игры новые эмоции, которые делают гейминг еще более интересным и захватывающим.

«Прокачав» по максимуму внешний вид устройства, не забыли разработчики и про надежность, к которой киберспортсмены традиционно предъявляют серьезные требования. Основание корпуса выполнено из металла, что обеспечивает конструкции хороший запас прочности. Прочный кабель имеет длину 1,8 метра и позволяет «дотянуться» даже до стоящего довольно далеко системного блока.При этом со SVEN KB-G8500 не только играть, но и просто управлять своим ПК — верхний ряд клавиш может выполнять мультимедийные функции при нажатии кнопки-модификатора Fn. Всего клавиш 104, кнопка Enter — большая «двухэтажная», а кнопки Shift — длинные, поклонники классики точно оценят. Существует возможность переключения между клавишами WASD и стрелками, а также изменения скорости перемещения курсора — всегда можно выбрать наиболее удобный в каждом случае вариант, обеспечивающий комфортное управление игрой. Ну и, конечно, есть функция блокировки клавиши Win, которая очень пригождается при повседневной работе, но при случайном нажатии в игре вызывает немало неудобств.Кстати, для работы и учебы SVEN KB-G8500 будет ничуть не менее полезна, чем для игр. Подсветку можно отключить, клавишу Win активировать — и вот перед нами уже очень надежный и удобный инструмент, прекрасно подходящий для повседневного использования. Стоимость при этом удивляет не меньше, чем внешний вид. Причем удивляет приятно — убедиться в этом можно, просто найдя игровую клавиатуру в каталоге своего любимого магазина электроники и бытовой техники.