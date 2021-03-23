Регулятор рассекретил внешность и характеристики смартфона Moto G50

23 марта 2021, 12:45

Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) обнародовал некоторые технические характеристики и изображения доступного смартфона Moto G50, анонс которого ожидается в ближайшее время.

Указано, что аппарат заключён в корпус с габаритами 164,95 × 74,93 × 8,95 мм. За питание отвечает мощная аккумуляторная батарея — ёмкостью 5000 мА·ч.



Опубликованные изображения говорят о наличии тройной камеры в тыльной части корпуса (предположительно, 48, 5 и 2 млн пикселей). Кроме того, на задней панели расположен дактилоскопический сканер для идентификации пользователей по отпечаткам пальцев.



Говорится о поддержке мобильной связи 5G. По слухам, может быть применён процессор Qualcomm Snapdragon 480, содержащий восемь ядер с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 619 и сотовый модем Snapdragon X51 5G.

В оснащение, по слухам, войдут 4 или 6 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт и дисплей формата HD+, обладающий разрешением 1600 × 720 точек и частотой обновления 90 Гц.



Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 11. Сведений об ориентировочной цене на данный момент нет.

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