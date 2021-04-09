Игровой смартфон Lenovo Legion Phone Duel 2 провалил тест на изгиб

9 апреля 2021, 9:45

Компания Lenovo вчера представила новый игровой смартфон Legion Phone Duel 2. И чтобы мощная начинка не перегревалась, производитель решил оснастить устройство массивной системой охлаждения, которая располагается над всеми основными компонентами в центральной части гаджета, в результате чего она имеет утолщение. Автор известного YouTube-канала JerryRigEverything Зак Нельсон (Zach Nelson) решил проверить, насколько надёжной оказалась такая конструкция.

По традиции шоу Зак проверяет каждое попадающее ему в руки устройство на прочность, пытаясь его согнуть. Большинство устройств выдерживает этот тест, но как минимум такие эксперименты заканчиваются появлением на корпусе устройства изгиба или треснувшим стеклом сенсорного экрана. Legion Phone Duel 2 не повезло ещё больше. Гаджет совсем непригоден для того, чтобы его пытались согнуть, будь то случайно или специально. После того как Зак приложил совсем немного усилий для того чтобы попытаться согнуть смартфон, его корпус переломился рядом с возвышенной центральной частью, в том месте, где расположен канал антенны.



Вторая попытка — и устройство переломилось ещё раз, но уже с другой стороны. Зак даже пошутил, что теперь перед ним не Legion Phone Duel 2, а Legion Phone Duel 3, поскольку устройство сломалось на три равные части.

Любопытно, что после такой экзекуции защитное стекло смартфона Gorilla Glass не треснуло, за что Зак похвалил производителя, компанию Corning.



Ресурс The Verge отмечает, что проблема с хрупкостью свойственна многим смартфонам, в том числе игровым. И новинка Lenovo не является чем-то исключительным. Например, ранее Зак провёл тестирование игрофона ASUS ROG Phone 5. Последний обладает более цельной конструкцией и при попытке его сломать Заку потребовалось приложить больше усилий, но в конечном итоге слабым звеном корпуса устройства также оказалось место, где расположена антенна. Производители вынуждены делать его пластиковым, чтобы через него мог проходить радиосигнал.