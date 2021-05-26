Беспроводные клавиатура и мышь SVEN KB-C3000W — для вашего комфорта

26 мая 2021, 14:15

Устройства ввода — это та часть компьютера, с которой мы напрямую контактируем каждый день. И именно от них часто зависит, насколько удобно нам будет работать, учиться или играть.

Поэтому компания SVEN постоянно расширяет ассортимент компьютерных мышей и клавиатур, предлагая все новые решения. Комплект KB-C3000W — одна из ключевых моделей линейки, позволяющая получить два максимально подходящих друг другу, надежных и компактных устройства. Они станут прекрасным дополнением рабочего или игрового места, а также помогут в учебе.



Беспроводной ресивер у комплекта общий и займет только один порт USB, что очень удобно. Оригинальная форма мыши позволяет ей отлично лежать в руке, но при этом не занимать много места. Правая и левая клавиши манипулятора бесшумны и не будут мешать громкими щелчками ни самому пользователю, ни его соседям по офису или дому. Боковые кнопки навигации с тихим кликом серьезно упрощают работу в браузере и с офисными приложениями.



Клавиатура имеет стандартную раскладку из 109 низкопрофильных клавиш с приятным мягким ходом. Из них 12 — клавиши быстрого доступа, активируемые с помощью кнопки-модификатора Fn. Отдельно вынесены 4 клавиш для управления интернетом, оптимизирующие работу в браузере. Клавиша с быстрым вызовом приложения «Калькулятор» очень пригодится для частых расчетов. На месте и цифровая клавиатура, так же необходимая всем, чья деятельность связана с вычислениями. В каждой детали комплекта видна забота разработчиков об удобстве пользователя: предусмотрен даже индикатор низкого уровня заряда батареи, который не позволит забыть про необходимость своевременно позаботиться о питании устройств. Значки на клавиши нанесены хорошо читаемой краской, русские буквы выделены цветом.



И вся эта бездна удобства и комфорта доступна по традиционно невысокой цене. Комплект SVEN KB-C3000W уже сегодня можно найти в каталогах магазинов электроники и бытовой техники.