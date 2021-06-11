Как выбрать сбалансированный ноутбук для любых задач

11 июня 2021, 17:31

Приобретая новенький лэптоп, мы хотим, чтобы он прослужил как можно дольше, радуя отменной работой. Идеальным выбором станет модель, которая впишется в ваш бюджет и сохранит актуальность в течение нескольких лет.

Какие нюансы нужно учесть, чтобы покупка была действительно удачной? Ответ - далее в материале.

3 кита оценки ноутбука

Выбирая ноут, акцентируйте внимание на такие важнейшие критерии:

- мощность;

- программная составляющая;

- визуальное оформление.

Если устройство получило прогрессивные комплектующие, вы сможете работать с ресурсоемкими программами, играми и сервисами. Кроме этого, модели верхнего ценового сегмента медленнее устаревают, дольше сохраняя актуальность.

А что до программного обеспечения, то большинство ноутбуков сегодня предлагают либо без операционной системы вообще, либо на базе macOS, Windows или Linux. Каждая из них имеет преимущества и недостатки, поэтому ознакомьтесь с их характеристиками еще до покупки.

Особенности оптимизации

Для многих покупателей стабильность и скорость работы ОС важнее игровых возможностей.

Если вы цените надежность техники при выполнении любых задач, купить macbook https://eldorado.ua/notebooks/c1039096/producer=apple/ будет оптимальным решением.

Отдав предпочтение купертиновцу, вы получите:

- плавную и быструю работу устройства. Производительный процессор и запас оперативки легко решат любую задачу;

- непревзойденное качество изображения. Наслаждайтесь яркой и детализированной картинкой на улице или в помещении;

- многозадачность. Открывайте мессенджеры, проигрыватели, редакторы контента и браузеры и работайте в них одновременно без ограничений;

- программную защиту. Закрытая операционная система исключает вероятность взлома или кражи ваших данных.

Выбирая другие операционные системы, например, Windows или Linux, вы, с одной стороны, получаете больше возможностей кастомизации устройства, а с другой – лишаетесь преимуществ закрытой операционки. В macOS нет необходимости устанавливать антивирус – система недосягаема для внешнего воздействия.

Все для автономности

Главное преимущество ноутбука перед ПК - его автономность. И если вы доплачиваете за возможность работать с устройством без электропитания, выбирайте наиболее выносливые модели.

В этом плане славится продукция Apple: американские ноутбуки гарантированно отработают заявленное производителем время без подключения к розетке, поэтому с ними вы легко сможете планировать работу и развлечения.

Расход энергии ноутбука зависит от множества факторов:

- диагонали и разрешения дисплея;

- сложности текущей задачи;

- наличия дискретной видеокарты;

- активных интерфейсов передачи данных и пр.

Среднее время автономной работы варьируется в пределах 3–8 часов. Вот от этого критерия и отталкивайтесь при выборе ноутбука.

Учтите и то, что современные модели оснащены технологией быстрой зарядки, поэтому 30 минут подключения к электросети обеспечат вам несколько часов работы, а для полного пополнения батареи понадобится пара часов.