Система ИИ будет использоваться на заводах Bosch по всему миру

29 июня 2021, 10:45

Более точный, чем любые глаза или уши, и более быстрый, чем человеческий разум, ИИ отслеживает и перерабатывает терабайты данных за считанные секунды, позволяя людям принимать более взвешенные решения.

Центр ИИ Bosch разработал систему ИИ, определяющую аномалии и сбои при производстве на самой ранней стадии, что позволяет существенно сократить количество брака и улучшить качество конечной продукции. «Применение искусственного интеллекта позволит сделать заводы более эффективными, продуктивными и дружелюбными по отношению к окружающей среде, а также повысить качество выпускаемой продукции. Наш новый ИИ позволит уменьшить издержки заводов на миллионы евро», – комментирует директор по цифровым технологиям Bosch доктор Майкл Болле. Пилотные площадки, уже применяющие ИИ, сократили издержки на 1-2 миллиона евро в год. Например, завод в Хильдесхайме смог определить и устранить перебои в производстве с помощью ИИ. В результате время производственного цикла сократилось на 15%. Исследования подтверждают эффективность ИИ: в Германии Индустрия 4.0 получит большое преимущество от распространения ИИ. Применяемый в различных сферах, наибольшую экономическую пользу – сокращение издержек на 50% (на 182 миллиарда евро) – ИИ принесёт на производственных площадках (источник - Association of the Internet Industry e.V. and Arthur D. Little, 2019). В 2021 году Bosch будет внедрять ИИ на 50 предприятиях, выпускающих силовые установки, и подсоединять его к более 800 производственным линиям. Более одного миллиарда сообщений с информацией будет ежедневно сохраняться на серверах аналитической платформы. В итоге Bosch рассчитывает внедрить ИИ на всех своих производственных предприятиях, которых в настоящий момент насчитывается более 240. Компания также использует полученный опыт и ноу-хау в разработке новых технологий ИИ для серийного производства.



У аналитического ИИ Bosch уже есть пилотный пользователь – подразделение «Решения для мобильности». В течение следующих нескольких лет Bosch инвестирует около 500 миллионов евро в цифровую трансформацию и подключение своих заводов к облачным технологиям. Расчётный экономический эффект от такого перехода будет в 2 раза больше: примерно 1 миллиард евро к 2025 году. Ключевой частью проекта является использование ИИ. Объединение усилий центра ИИ Bosch и производственных площадок бренда привело к появлению универсального ИИ для производства, использующего облачное решение Bosch Nexeed Manufacturing Execution System (MES), автоматически собирающее, сортирующее и анализирующее данные, поступающие из различных источников в реальном времени. Например, данные с датчиков промышленных роботов могут служить отправной точкой для определения отклонений от производственного процесса. ПО Nexeed для Индустрии 4.0 «переводит» и визуализирует данные и строчки кода, ИИ анализирует их и даёт рекомендации, а оператор решает, какие действия в итоге необходимо предпринять. Основными инструментами в данном процессе служат контрольные панели, сконфигурированные под индивидуальные требования каждой производственной площадки. Это позволяет упростить поиск потенциальных причин для ошибок. Дополнительно может быть интегрирована функция самостоятельной адаптации процессов для промышленных роботов и станков. Например, если просверленное отверстие в детали смещается от заданного расположения, ИИ автоматически запускает процесс отладки. Периодически ИИ получает данные с камер, расположенных на всей производственной линии и записывающих процесс изготовления продукции. Основываясь на изученных паттернах, система идентифицирует отклонения процесса и незамедлительно принимает соответствующие меры. Дополнительно, полевые и пользовательские данные по каждому выявленному случаю привязываются к аналитической платформе. Это помогает системе еще лучше определять отклонения и эффективно предугадывать приближающиеся неполадки.



В теории внедрение ИИ на производстве приносит большую выгоду, но на практике большинство компаний не спешат совершать этот переход. По статистике более половины (58%) немецких компаний видят огромный потенциал в использовании ИИ, но только каждая седьмая (14%) использует ИИ в Индустрии 4.0 (согласно исследованию Bitkom, 2020). Подавляющее большинство немцев (60%) хотели бы, чтобы ИИ более широко применялся в индустрии производства, особенно в таких секторах, как автомобильная и авиационная промышленность. Это ключевое открытие исследования Bosch AI Future Compass. Его результаты были представлены в ноябре 2020 года. Более трети респондентов одобряют использование ИИ в диагностике механизмов и других высокотехнологичных сферах. Данная технология помогает снизить процент отказов на производстве и оптимизировать его, а также повышает эффективность использования станков и других систем. «Искусственный интеллект – это эпохальная технология, сравнимая по значимости с изобретением типографского станка. Он полностью преобразит производство. С помощью ИИ промышленность станет интеллектуальной и научится предвидеть сложности», – комментирует Болле. В дополнение к проектам, запущенным на собственных производственных площадках, Bosch также предлагает рыночные решения по интеграции ИИ. Применение ИИ в производстве включает автоматизированный визуальный контроль компонентов, программное обеспечение для интеллектуального управления производством и продвинутого контроля энергопотребления.



Концерн Bosch считает ИИ ключевой технологией. Цель, которую бренд ставит перед собой – к 2025 году каждый продукт Bosch должен либо содержать в себе ИИ, либо должен быть создан с его помощью. Чтобы достичь ее, компания уже инвестирует деньги в светлые умы и инфраструктуру. Bosch намеревается обучить использованию ИИ около 20 000 сотрудников к концу 2022 года. Ключевым фактором в этом станет фирменный центр исследования и разработок ИИ (BCAI), который смог окупить первоначальные инвестиции спустя всего 3 года после основания. «Мы создаем и предлагаем искусственный интеллект, который будет надежным, безопасным и поддающимся объяснению, – добавляет Болле. – Наши предприятия выпускают широкий ассортимент различной продукции, от холодильников и электроинструментов до силовых агрегатов и комплексных систем для автомобильной индустрии и автоматизации производства. Теперь мы добавили к этому списку и искусственный интеллект».