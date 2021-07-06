OnePlus скоро представит свой первый планшет — OnePlus Pad

6 июля 2021, 12:15

Не так давно OnePlus объявила о том, что становится частью Oppo.

Компании объявили о том, что объединят свои команды, занимающиеся разработкой программного обеспечения и аппаратных продуктов. И скоро под брендом OnePlus, по всей видимости, будет выпущен первый планшет.

В базе данных европейского регулятора была обнаружена информация о том, что китайский бренд зарегистрировал торговую марку OnePlus Pad. Заявка была подана в январе текущего года, однако регулятор одобрил её лишь первого июля. Таким образом, вполне вероятно, что устройство находится в разработке как минимум полгода, а это может означать его скорый запуск.

Рынок планшетов с прошлого года стал уверенно расти, однако главными игроками по-прежнему являются Apple и Samsung. Стоит отметить, что уже несколько месяцев ходят слухи о том, что Oppo, владеющая OnePlus, готовится представить свой первый планшет. Аналогичные намерения недавно подтвердила и Realme, также принадлежащая компании BBK, которая владеет Oppo. Вполне вероятно, что под всеми тремя брендами будут представлены весьма похожие устройства с минимальными отличиями в дизайне и характеристиках.

(C) 3dnews