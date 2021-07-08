8 июля 2021, 11:45

Сюй Цзыян, Президент ZTE: Стимулируйте цифровизацию, наделяйте ее интеллектом

Президент компании ZTE Сюй Цзыян выступил с программной речью под названием «Стимулируйте цифровизацию, наделяйте ее интеллектом» на церемонии открытия Mobile World Congress 2021.



По словам Сюй Цзыяна, при масштабном коммерческом развертывании сетей пятого поколения приложения 5G вступили в период итеративного развития. Хотя нам по-прежнему необходимо решать такие задачи, как экологичное строительство и поиск бизнес-моделей, направление инноваций постепенно становится более ясным. ZTE, опираясь на более чем двухлетний опыт сотрудничества с отраслевыми партнерами, разработала три основных направления инновационных приложений и сформировала фундамент для расширения цифровых возможностей.



Они охватывают, в частности, расширение границ восприятия мира на уровне чувств и создание безграничных возможностей; расширение возможностей целевых групп за счет устранения цифрового неравенства; расширение с возможностей для отраслей, что будет способствовать промышленной революции.



Такой фундамент позволяет добиться прорывов в “повсеместном широкополосном доступе”, “повсеместных вычислениях”, “многомерной конвергенции” и “экологичном энергосбережении”, обеспечивая тесное взаимодействие в реальном времени, гибкие и инновационные приложения, максимальную эффективность использования ресурсов и устойчивое развитие.



Компания готова открыть эти базовые возможности для всех партнеров по отрасли и экосистеме.



Вот оригинальная речь Сюй Цзыяна:



Уважаемые гости, дамы и господа!



Для меня большая честь участвовать в MWC 2021 виртуально, что сильно отличается от того, как было раньше. Тема моего выступления – “Стимулируйте цифровизацию, наделяйте ее интеллектом”. Именно эти действия дают надежду вместе с нашими партнерами по экосистеме найти путь к цифровой и интеллектуальной трансформации общества путем постоянного укрепления цифровой основы.



Как известно, уже прошло два года с момента первого запуска 5G. На сегодняшний день по всему миру работает более 1,1 миллиона базовых станций 5G. 5G не только улучшает взаимодействие с пользователем, но и способствует цифровой и интеллектуальной трансформации вертикальных отраслей. ZTE построила интеллектуальную производственную линию 5G в Нанкине. Каждую минуту там производятся пять базовых станций 5G, которые отправляются по всему миру. Это также отличный пример нашего практического приложения “Интеллектуальное производства на базе 5G”. C полным охватом сетей 5G и внедрением MEC, мы развернули 10 типичных приложений 5G, которые необходимы для реализации интеллектуального производства, включая облачные AGV, машинное зрение 8K, облачные ПЛК, интеллектуальное хранилище, промышленные носимые устройства, цифровые двойники и систему инспектирования на месте. Внедрение приложений демонстрирует обнадеживающие цифры: рабочая сила сократилась на 40%, процент брака снизился на 20%, производственный цикл сократился на 30%, а эффективность производства увеличилась на 40%.



Более того, мы вместе с более чем 90 операторами и 500 партнерами по всему миру широко изучаем инновационные приложения 5G, и были разработаны массовые сценарии использования в более чем 15 отраслях промышленности с положительными результатами. Мы рады видеть, что изменения, внесенные 5G и многими другими новыми информационными технологиями, происходят на заводах Таиланда, портах Бельгии, фермах Австрии, а также на производстве, транспорте, энергосистемах и охране окружающей среды в Китае.



Хотя приложения 5G все еще находятся на ранней стадии, теперь мы можем четко определить несколько направлений. Первое - расширение границ восприятия мира на уровне чувств и создание необъятных возможностей. Вы знаете, граница между цифровым миром и физическим миром постепенно стирается благодаря появлению новых сетей и облачных сервисов. Умный дом делает нашу жизнь проще. Одев гарнитуру AR / VR, мы можем наслаждаться захватывающим опытом путешествий, игр, спортивных мероприятий и концертов, не выходя из дома. Управляя дронами, мы можем расширить кругозор. Благодаря таким приложениям, как автономное вождение, машинное зрение, автоматическая добыча полезных ископаемых и спасательные роботы, наша собственность и жизнь становятся еще лучше защищены.



Во-вторых, это сокращение цифрового неравенства, направленное на достижение целей устойчивого развития во всем мире. Например, телемедицина через 5G позволяет врачам и специалистам удаленно диагностировать пациентов, обеспечивая незамедлительную доступность высококачественных медицинских ресурсов. Докладчики могут общаться с заказчиками лицом к лицу с помощью голографической технологии. Дистанционное обучение предоставляет равные образовательные возможности для регионов, находящихся на разных этапах развития. 5G FWA позволяет быстро предоставлять услуги широкополосной связи в некоторых областях с ограниченной инфраструктурой. Люди могут свободно работать из дома так же эффективно, как и в офисе. Благодаря технологии 5G “воздух-земля” пассажиры могут пользоваться услугами в полете так же легко, как и на земле. Как мы видим, 5G сокращает расстояние между людьми и сближает сердца, что ведет к более гармоничному обществу.



Кроме того, в соответствии с современной промышленной революцией мы разрабатываем информационные технологии для ускорения социального развития. Например, умные фабрики представляют собой скачок от традиционного производства, снижая затраты, одновременно повышая эффективность и качество. Интеллектуальная транспортная инфраструктура способствует снижению выбросов углерода и повышению эффективности перевозок. 5G помогает создавать надежные, безопасные, экономичные, эффективные и экологически чистые интеллектуальные сети за счет реализации широких возможностей подключения с низкой задержкой и низкой стоимостью, что в конечном итоге должно снизить выбросы углерода. С 5G интеллектуальное управление становится реальностью в сельском хозяйстве. 5G также улучшает нашу среду обитания за счет более высокого качества воды и воздуха, тем самым способствуя устойчивому развитию.



Инновационные приложения, которые у нас есть сегодня, безусловно, нуждаются в дальнейшем развитии за счет бизнес-моделей и экономии благодаря масштабированию. Однако следует выделить одно общее требование, а именно цифровую платформу поддержки.



Как многие из вас уже знают, “управление данными”, несомненно, является ключом к цифровой трансформации сотен тысяч вертикальных приложений. Следовательно, вычислительная техника превратилась в ориентированную на обработку данных. При таком понимании цифровая основа, играющая важную роль, должна постоянно улучшаться с точки зрения “повсеместной широкополосной связи”, “повсеместных вычислений” и “многомерной конвергенции”. Кроме того, будут расширены новые рынки и обеспечена устойчивость бизнеса.



Мы считаем, что расширенные возможности сети развиваются по трем аспектам: пропускная способность, гибкость и планирование.



Что касается расширения полосы пропускания, стоит упомянуть усовершенствование восходящего канала 5G и гигабитный оптический доступ для проводного широкополосного доступа.



Что касается гибкости сети, SRv6 делает IP-сети более гибкими и программируемыми. Возможности VPN на основе FlexE и жесткое сегментирование удовлетворяют требованиям к низкой задержке, низкому джиттеру, сверхнадежности и безопасной изоляции. Оптические сети вышли на следующий этап эволюции с применением технологии Mesh, которая увеличивает пропускную способность, снижает время ожидания и увеличивает надежность. Облачное ядро поддерживает развертывание и операции более простым, гибким и эластичным образом.



Мы можем использовать планирование ресурсов, разделение управления / пересылки, автоматическую сквозную оркестрацию сегментирования, автоматическое выделение ресурсов в течение нескольких минут и гибкие операции сегментирования для повышения эффективности работы.



Объем и разнообразие данных стремительно растет в эпоху AIoT. Между тем обработка данных усложняется с внедрением искусственного интеллекта, например, алгоритмов глубокого машинного обучения. Централизованные вычислительные мощности больше не отличаются требуемой высокой надежностью и эффективностью. Напротив, синергия “облако-граничные вычисления-терминал” считается панацеей от этой головной боли. Благодаря различию в емкости, распределяемой между облаком, граничными вычислениями и терминалом, и расширенной оптимизации программного обеспечения, аппаратной части и чипсетов, гиперконвергенция чувствительная к нагрузке становится ключом к инфраструктуре, которая гарантирует масштабируемость, гибкость и быструю итерацию.



Это фактически подводит меня к нескольким громким словам: конвергенция облачных сетей, конвергенция программного и аппаратного обеспечения, конвергенция ИИ, а также внутренняя безопасность.



Прежде всего, нам нужны облака по запросу и синергия между облаком и сетью, чтобы соответствовать разнообразию требований. Практика, которую мы внедрили в прошлом году – “Точное облачное и сетевое решение”, действительно продемонстрировала отличный потенциал для обслуживания вертикальных предприятий и ускорения цифровой трансформации.



Кроме того, конвергенция программного и аппаратного обеспечения обогащает наши навыки, позволяющие достичь сути бизнеса и повысить рентабельность. Программное обеспечение предназначено для облачных сервисов, микросервисов и компонентов; параллельно для аппаратного обеспечения требуется максимальная производительность. Мы можем преодолеть имеющиеся жесткие ограничения, проводя совместную глобальную оптимизацию для конкретных сценариев. Например, мы увидим больше универсальных вариантов по ускорению обработки данных и больше инноваций в области чиплетов.



Говоря об ИИ, он призван максимально использовать ценность данных. Конвергенция ИИ на основе больших данных и обучающих моделей поддерживает междоменную координацию систем и узлов, облегчает оркестрацию от центра обработки данных до радиоинтерфейса и обеспечивает более эффективную работу и обслуживание.



И последнее, но не менее важное: внутренняя безопасность действует как самочувствительная, самоадаптирующаяся и саморазвивающаяся иммунная система для сетей. Созданный во время построения сети ИИ предлагает множество функций безопасности и может автоматически развиваться во время работы сети, тем самым постоянно гарантируя безопасность, услуги и данные.



По данным GSMA, на отрасль мобильной связи в настоящее время приходится около 0,4% выбросов углерода во всем мире. Снижение выбросов углерода – общая цель отрасли. ZTE рекомендует принимать надлежащие меры для построения экологически чистых сетей с низким энергопотреблением на протяжении всего жизненного цикла сети.



В частности, более эффективные и интеллектуальные промышленность и производство могут быть реализованы с более низким энергопотреблением с помощью промышленного Интернета 5G, MEC и ИИ. Что касается нововведений в базовых станциях, мы можем улучшить конструкцию наборов микросхем, усилителей мощности и системную интеграцию для повышения энергоэффективности. Во время строительства сети выбросы углерода можно снизить за счет использования чистой энергии и высокоэффективного резервного источника питания для базовых станций, а также технологий отвода тепла для центров обработки данных, таких как предварительно заданная модульная конструкция и технология жидкостного охлаждения. При работе в сети такие решения, как PowerPilot, могут использоваться для интеллектуального планирования трафика на основе алгоритмов, что снижает энергопотребление и обеспечивает удобство работы пользователей.



Благодаря таким мерам на протяжении всего жизненного цикла сети мы можем помочь операторам более эффективно строить “зеленые” сети.



Хотя стандарт 5G вводится в коммерческое использование уже более двух лет, он все еще находится на ранней стадии. Чтобы обеспечить его коммерческий успех, мы также должны работать вместе над инновациями в развитии экосистемы и бизнес-моделях. Стремясь к развитию отрасли и экосистемы, ZTE накопила богатый опыт в области основных технологий, продуктов и решений E2E DICT, облачных компонентов и инноваций 5G. Мы готовы открыть эти базовые возможности для всех партнеров по отрасли и экосистеме. Я очень рад видеть перспективу, куда нас приведет эта тенденция. Давайте работать вместе, чтобы обеспечить беспроигрышное будущее.

