Nanoxia представила огромный корпус - Dual System PC Case

9 июля 2021, 11:15

Немецкая компания Nanoxia представила огромный компьютерный корпус, поддерживающий установку сразу двух материнских плат увеличенного форм-фактора E-ATX.

Размеры новинки Nanoxia Dual System PC Case составляют 500 × 440 × 600 мм.

Корпус поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 180 мм. Длина видеокарт ограничена 350 мм. Внутри хватит места под установку 18 жёстких дисков или твердотельных накопителей, а также для пары радиаторов систем жидкостного охлаждения до типоразмера 480 мм каждый. Дополнительно указывается возможность установки двух блоков питания — по одному на каждую систему.



Новинка получила восемь предустановленных вентиляторов с ARGB-подсветкой. Шесть расположены с фронтальной стороны, ещё два — с тыльной. В комплект поставки входят ARGB-контроллер и хаб для подключения и управления вентиляторами. С эстетикой у новинки тоже всё в порядке. Корпус оснащён боковой панелью из закалённого стекла. Фронтальная панель также выполнена из стекла и частично из алюминия.



К слову, сама фронтальная панель разделена на два блока интерфейсов под каждую систему. Каждый содержит по два разъёма USB 3.0 и по одному USB 3.1 Type-C. Помимо этого, на каждой панели разъёмов предусмотрены кнопки питания и перезагрузки системы, а также по два аудиоразъёма для наушников и микрофона.





В настоящий момент новинку можно эксклюзивно приобрести только в трёх немецких магазинах: K&M Computer, Bora Computer и Schwanthaler Computer. Стоимость корпуса составляет 399 евро. Планируется ли выпуск новинки на других рынках, производитель пока не уточняет.

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