Технически восходящему тренду на рынке США ничего не угрожает

19 июля 2021, 10:15

Американцы во вторник демонстрировали красные свечи по своим дневным графикам, это падения в пределах 0,3-0,4% по широким индексам. При этом можно указать на NASDAQ, который снизился чуть серьезнее.

Те, кто прогнозирует падение, могут получит здесь серьезную пищу для размышлений. А те, кто пытается связать падение по итогам торговой сессии с данными по инфляции (которые во вторник вышли в США и обнаружили рекордный рост в динамике по сравнению с предыдущим отчетным периодом), вряд ли смогут четко объяснить, почему рынок, видя эти данные по инфляции, в первые часы торгов рос. Поэтому не забываем о синтезе технического и фундаментального анализа. По технике пока ничто восходящему тренду на американском рынке не угрожает.



Если обращаться к другим драйверам, которые позволяют американскому рынку оставаться в текущем тренде, то здесь стоит обратить внимание на стартовавший сезон отчетностей — это один из драйверов для рынка в текущем моменте. Во вторник отчитывались Goldman Sachs и JP Morgan, и здесь мы увидели позитив в силу того, что данные вышли больше, чем ожидали аналитики. Но иногда в этих значениях мы можем наблюдать некую долю лукавства — аналитики могут закладывать скромные ожидания в свои прогнозы.



При этом рынок действительно реагировал на вышедшие данные сразу с открытия торгов. Если посмотреть на диагностику, то по JP Morgan она сомневается в дальнейшем росте, констатирует немалое количество факторов снижения при более скромном количестве факторов роста. Будем ждать развития событий: если будет пробой поддержки, то получим сигналы на дальнейшее движение вниз, а если пробой сопротивления вопреки сравнению квартал к кварталу, то можем увидеть и растущую бумагу. Если разбирать ту же картинку по Goldman Sachs, то тут диагностика пока не дает перевеса факторов снижения над факторами роста.