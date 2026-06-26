26 июня 2026, 14:45

Нафта повернулася до довоєнних цін

Ціна нафти марки Brent знизилася на 1,8% до $72,40 за барель, що нижче рівня, на якому вона торгувалася перед початком війни США та Ізраїлю проти Ірану в кінці лютого.



За даними Financial Times, ціни знизилися після різкого відновлення постачань з Перської затоки. Лише в середу звідти вийшов 31 танкер, що майже на 50% більше, ніж попереднього дня.



Під час війни в регіоні було заблоковано більше мільярда барелів нафти, і країни вимушені були активно використовувати резерви. Наразі ринок очікує повернення до нормальності, хоча аналітики попереджають, що ефект може бути тимчасовим, адже повне відновлення видобутку і логістики потребує часу.

