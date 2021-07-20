В Харькове появился сервис Bolt Food

20 июля 2021, 11:45

Компания Bolt продолжает развиваться и запускает в Харькове сервис доставки еды Bolt Food.

Рынок онлайн-сервисов доставки еды очень перспективен. Во время пандемии COVID-19 многие стараются воздерживаться от посещения многолюдных мест и предпочитают заказывать доставку любимых блюд из ресторана домой. Ведь современные технологии позволяют мгновенно принять заказ и быстро доставить еду пользователю. Благодаря этому онлайн-сервисы доставки еды популярны во всем мире. Одной из основных задач компании Bolt является расширение географии сервиса Bolt Food, чтобы он стал доступным в как можно большем количестве городов Украины. Сегодня Bolt Food был запущен в Харькове.

Сервис Bolt Food ― это услуга быстрой и доступной доставки еды из ресторанов. По состоянию на сегодня в Харькове к платформе присоединилось уже более 100 заведений, среди которых KFC, «Пузата Хата», «МАМА МАНАНА» и другие. В приложении Bolt Food пользователей ждут скидки и акции от ресторанов.

Доставка еды осуществляется бесконтактным способом.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение Bolt Food для смартфона. Если в телефоне пользователя уже установлено приложение Bolt, то сохраненные адреса будут перенесены из него автоматически.

При заказе услуги необходимо выбрать ресторан и добавить в корзину понравившиеся вам блюда. Поскольку доставка бесконтактна, нужно указать конкретное место, где будет оставлен пакет с едой. Минимальная стоимость заказа составляет 100 грн. В период запуска услуга доставки еды будет бесплатной. Оплатить стоимость самого заказа можно банковской картой. После оплаты можно отслеживать выполнение заказа в режиме реального времени и наблюдать за прибытием курьера в приложении. Среднее время такой доставки составляет до 35 минут.

«Харьков ― второй по численности населения город Украины, а также важный промышленный и научный центр страны. Его прогрессивный потенциал привлекает как туристов, так и представителей бизнеса. Именно поэтому жители и гости Харькова активно пользуются онлайн-сервисами. Появление Bolt Food даст импульс к развитию рынка быстрой и доступной доставки еды в Харькове», ― комментирует региональный менеджер Bolt Food в Украине Игорь Шрамко.

Сервис Bolt Food был запущен в октябре прошлого года в Киеве. С тех пор покрытие услуги охватывает всю столицу. Харьков стал вторым украинским городом, где появился этот сервис.









