Мини-акустическая система ОК-130

17 августа 2021, 10:45

Встречайте новинку от ОКЛИК – 20-ваттные аудиоколонки с универсальным способом подключения сигнала, подходящему к любому современному источнику музыки.

На первый взгляд, ОК-130 выглядят как стандартные офисные колонки. Но за классической формой скрываются аж 20 Вт звучания, светодиодная RGB-подсветка и все 3 варианта подключения аудиосигнала — USB, Bluetooth и mini-jack, что, бесспорно, пригодится, например, на любой мини-вечеринке.Для удобства пользователей всё управление системой размещается на передней панели одной из колонок, а питание идёт от универсального USB-провода 1,3 метра.ОК-130 идеально подойдёт как для домашнего персонального компьютера начального уровня, так и для уютного рабочего ПК в офисе.Подробные технические характеристики:RGB подсветкаСтерео звукВыходная мощность: 10 Вт х 2Диапазон воспринимаемых частот: 100 Гц -16 кГцДинамики: 0 76,2 мм х 2Соотношение сигнал/шум: > 60 dBПотребление: 5В = 10ОО мАСопротивление: 2 ОмМатериал корпуса: пластикВ комплект поставки входят: акустическая система ОКЛИК ОК-130 и руководство пользователя.