Укрпошта запустила освітній E-Export портал для малого і мікро-бізнесу

2 ноября 2021, 10:15

Укрпошта створила освітній портал для українських експортерів https://e-export.ukrposhta.ua/, насамперед для представників малого і мікро-бізнесу, які хочуть продавати свої товари за кордоном на міжнародних торгових онлайн-платформах безпосередньо кінцевому споживачеві.

В такий спосіб поштовий оператор допомагає українським підприємцям знаходити нові ринки збуту в умовах, коли весь світ переживає економічні наслідки пандемії. Можливості, які відкриває E-Export портал Укрпошти, дозволяє найменшим хендмейдерам продавати свої товари за кордон, не витрачаючись на відкриття торгових точок чи представництв у інших країнах.



На одній платформі Укрпошта зібрала навчальні матеріали, які розкажуть підприємцю, як розпочати бізнес з нуля: як вибрати майданчик для продажів, відкрити власний магазин, правильно виставити товари на ньому, налаштувати маркетинг та промо акції, приймати оплату в Україні та організувати доставку за кордон. На порталі зібрана інформація про основні маркетплейси, такі як Amazon, eBay, Etsy, Shopify, Joom,Wish, а також створені покрокові інструкції роботи з ними. Окремо винесено блок з рекомендаціями, як налаштувати промо для своїх товарів в популярних соцмережах – Pinterest, Instagram, TikTok, YouTube.



Матеріали презентовані таким чином, щоб дати змогу підприємцям самостійно відкрити власний магазин. Укрпошта залучила до його підготовки кращих експертів в Україні з E-Export. Окрім практичних рекомендацій на порталі будуть постійно розміщуватися експертні колонки, актуальні новини про торгові платформи, платежі, доставку та історії успішних підриємців для мотивації розпочати бізнес.



«Фактично сьогодні Укрпошта, маючи 11 тисяч відділень, єднає всі міста та села України з будь-якою точкою на планеті. Ми хотіли би, щоб кожен підприємець, навіть з найвіддаленішого населеного пункту України, міг відкрити власну справу і продавати іноземцям свої товари. Укрпошта підтримує українських підприємців і пропонує їм не лише логістичні рішення, а також допомогу в організації продажів за кордоном. Вся інформація на порталі повністю безкоштовна. Це наш внесок в розвиток економіки і в підтримку її рушія – українського бізнесу. За таку позицію Укрпошту вже обрали 25 тисяч українських МСБ та хендмейдерів, які за останні півтора роки відправили за кордон через Укрпошту більше 5 млн кг своїх товарів оціночно на суму понад $350 млн», - прокоментувала директор департаменту міжнародних операцій Укрпошти Юлія Павленко.



Освітній портал став логічним продовженням системної роботи Укрпошти з підтримки українських МСБ, яку компанія активно проводить з 2016 року. За цей час було проведено більше 100 онлайн і офлайн заходів, які відвідали понад 20 тис українських підприємців. Також спеціалістами Укрпошти в партнерстві з USAID було створено покроковий довідник з практичними рекомендаціями для українських підприємців «E-Export: як розпочати бізнес з України: юридичні, податкові та митні аспекти» та випущено 55 відео з історіями успіху підприємців, яким вдалося вийти а міжнародні ринки.