Ще більше контенту на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ

4 ноября 2021, 9:45

З листопада 2021 Київстар ТБ суттєво збільшує кількість контенту на платформі. Користувачам сервісу стануть доступними серіали телеканалів FOX та VOLGA, контент Amediateka і низка ексклюзивних українських прем’єр, перша з яких – третій сезон серіалу «Кріпосна».

Всього на платформі абонентам вже доступно понад 300 каналів та 20 000 фільмів і серіалів, тривалістю понад 80 тис. годин.



Від каналу FOX на платформі з’являться 12 культових серіалів, серед яких «Ходячі мерці», «Легіон», «Демони Да Вінчі». Вони вже будуть міститися в підписках, починаючи з пакету «Сімейний».

Від дистриб’ютора VOLGA користувачам будуть доступні 34 блокбастери: «Гнів людський», «Пороховий коктейль», «Афера по-голлівудськи», «Захисник», «Льодовий Дрифт» та багато інших. Ці фільми можна буде і придбати, і взяти в прокат.



Окрім цього, користувачі Київстар ТБ отримають доступ до пакета Amediateka. Він вже включений до вартості ТВ-пакетів «Максимальний HD», «Преміум HD 2020» та «Преміум HD». Для інших тарифних планів його можна придбати окремо за ціною 119 грн\міс. Пакет Amediateka цікавий тим, що включає в себе 3 канали, що транслюють світові хіти від студій HBO, Showtime, FOX та інші. Глядачі зможуть дивитися такі фільми та серіали як «Декстер», «Гра Престолів», «Мільярди», «Спадкоємець», «Сопрано» та інші легально і в гарній якості.



Окрім закордонних хітів, на платформі ексклюзивно представлені улюблені серіали українського виробництва. Наприклад, в бібліотеці платформи вже є два сезони серіалу, виробництва телеканалу СТБ та FILM.UA GROUP, «Кріпосна», а епізоди нового, третього, сезону будуть доступні на платформі одразу після ТБ-прем’єр в ефірі телеканалу з 1 листопада.



