Как выбрать игровую клавиатуру в 2021 году

18 ноября 2021, 19:46

Игровая клавиатура делает процесс гейминга более комфортным и увлекательным. А в некоторых случаях и существенно сказывается на эффективности киберспортсменов. Расскажем, на что обращать внимание при выборе геймерской клавиатуры.

Современные клавиатуры выпускают в двух вариантах:

- Мембранные — в основе клавиш расположена резиновая мембрана. Доступные по цене и подходящие для офисной работы, набора текста и неагрессивного гейминга.- Механические — оптимальны для геймеров, выдерживают до 50-60 млн. нажатий на каждую клавишу, обеспечивают молниеносную передачу сигнала, не склонны к залипанию и случайному нажатию. Из минусов — более громкий звук нажатия.

Если нужна именно игровая клавиатура, стоит выбирать исключительно из механических.

На рынке механических переключателей основными игроками принято считать немецкий бренд Cherry и китайский Kailh. В конструкции их моделей много общего, но обе компании предлагают пользователям разные типы клавиатур:

- со звуком щелчков и без;- с тактильной отдачей и без нее;- с разной жесткостью хода клавиш;- со стандартным и низким профилем.

Клавиатуры с переключателями немецкого бренда изначально были немного дороже, а китайского — немного дешевле, но сейчас они практически сравнялись как в цене, так и в качестве.

Производители делают для геймеров разноцветную RGB подсветку и выделяющийся на фоне офисных моделей дизайн. Но дело тут не только в эстетике: непривычный вид геймерских манипуляторов объясняется высочайшими показателями эргономичности, от использования таких клавиатур руки должны уставать меньше, так как игровые миссии могут длиться по несколько часов кряду, а турниры — и того больше. Поэтому подбору оптимального дизайна следует уделять особое внимание, выбирая тот, что удобен для рук конкретного геймера.

Подсветка необходима для хорошей видимости при любом освещении. Во многих моделях подсветку можно программировать под себя, подсвечивая ключевые клавиши цветами на свой вкус. Настройка подсветки в игровых манипуляторах обычно осуществляется с помощью специализированного ПО от производителя.

NKRO — возможность клавиатуры обрабатывать неограниченное количество клавиш в комбинации. Anti-ghosting — технология, позволяющая манипулятору максимально быстро понимать, когда вы отпустили предыдущую клавишу и нажали следующую, не воспринимая это за комбинацию. Обе технологии делают использование более удобным и предотвращают случайные ошибки, что крайне полезно в процессе гейминга.