Бонусы для оплаты топлива и других товаров сети АЗК WOG теперь в Киевстар

16 декабря 2021, 11:45

Благодаря акции Суперсила от WOG абоненты предоплаты и контракта Киевстар могут получить бонусы от 1,50 до 3 грн за литр от каждой заправки до полного бака в сети автозаправочных комплексов АЗК WOG.

Использовать дополнительные бонусы можно на покупку топлива, напитков, еды, аксессуаров для авто и других товаров в сети автозаправочных комплексов WOG.



Абоненты Киевстар на период проведения акции получат возможность неограниченного накопления бонусов в приложении WOG Pride при пользовании услугами АЗК WOG. Эти бонусы помогут им сэкономить на топливе, в WOG MARKET и WOG CAFE и других услугах сети.



Принять участие в акции могут абоненты, которые перейдут на новую линейку тарифных планов ТВОЙ или ВАШ, у которых есть Суперсилы – дополнительные сервисы, которые можно выбрать для дополнения основного пакета услуг в тарифе в зависимости от потребностей каждого абонента. Воспользоваться Суперсилой WOG можно даже в случае, если вы уже подключили себе другую Суперсилу в вашем тарифе.



Выбрать Суперсилу WOG можно в приложении Мой Киевстар, позвонив по короткому номеру 500 или введя код *500*31#. После ее активации на номер абонента поступит SMS-сообщение с персональным промокодом, который необходимо активировать один раз в приложении WOG Pride. Промокод можно получить с 15 декабря 2021 по 15 февраля 2022, а воспользоваться им можно до 1 марта 2022 включительно.