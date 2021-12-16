Сервис Bolt Food появился в Одессе

16 декабря 2021, 12:15

В канун Нового года компания Bolt запустила свой сервис доставки еды из ресторанов ещё в одном украинском городе-миллионнике ― Одессе.

Сервисы доставки еды приобрели широкую популярность во время карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, и уже за короткий срок изменили ресторанную индустрию. Доставка еды из ресторанов стала самым актуальным трендом за последние несколько лет, и люди охотно заказывают еду домой. Так, исследование показывает, что в холодное время года пользователи скорее заказывают доставку еды из любимого заведения, чем посещают его. Поэтому компания Bolt активно развивает сервис Bolt Food и расширяет его географию в Украине.

В Одессе с Bolt Food сотрудничают многие заведения питания, среди которых KFC, Пузата Хата, BUDUSUSHI, Top Waffle, 1794 GORCAFE и другие. Ежедневно к сервису подключаются новые рестораны, поэтому список заведений постоянно расширяется. В настоящее время сервис доступен в зоне Приморского района (центр, Молдаванка, Отрада). В ближайшее время покрытие доставки будет расширено и на другие районы города.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо загрузить приложение Bolt Food. Если в смартфоне пользователя уже установлено приложение Bolt, то сохраненные адреса будут перенесены из него автоматически.

Доставка еды в пределах города бесплатна, пользователь оплачивает только стоимость заказанных блюд. К тому же в приложении Bolt Food действует скидка 30% на все заказы блюд из заведений-партнеров. Минимальная стоимость заказа составляет 100 грн. При этом еда доставляется бесконтактным способом. Нужно лишь указать конкретное место, где курьер должен оставить пакет с блюдами. Часы доставки: 10:00 ― 23:00.

"Главное преимущество сервисов доставки еды ― это возможность получить любимые блюда удобным и быстрым способом. Именно поэтому эта услуга уже стала полезной как для населения, так и для заведений питания. Но Bolt Food имеет еще одно неоспоримое преимущество: доставка всех заказов бесконтактна. Это обеспечивает безопасность наших пользователей, позволяя им в то же время избегать лишних социальных контактов. Теперь жители и гости Одессы тоже смогут воспользоваться нашим сервисом и заказать домой еду из ведущих ресторанов своего города", ― комментирует региональный менеджер Bolt Food в Украине Валерия Бабич.

Bolt Food был запущен в Киеве осенью 2020 года. Совсем недавно этот сервис появился во Львове, Харькове и Днепре. Одесса стала пятым украинским городом, где стала доступна эта услуга.