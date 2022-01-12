Bolt объявляет о новом раунде финансирования в размере €628 млн

12 января 2022, 11:15

Первое в Европе мультиприложение Bolt объявило о крупнейшем в своей истории раунде финансирования.

Привлеченные инвестиции будут направлены на дальнейшее масштабирование существующих продуктов компании и ускорение перехода от личных автомобилей к сервисам каршеринга в городах.

Инвестиционный раунд на сумму €628 млн возглавили Sequoia Capital и Fidelity Management and Research Company при участии Whale Rock, Owl Rock (подразделение Blue Owl), D1, G Squared, Tekne, Ghisallo и других компаний. Этот раунд повысил оценочную стоимость компании Bolt до €7,4 млрд.

Основатель и генеральный директор компании Bolt Маркус Виллиг отметил: «На протяжении десятилетий города строились для автомобилей, а не для людей. Это привело к перегруженности дорог, загрязнению окружающей среды и переоборудованию общественных пространств под парковки. Мы считаем, что такой подход устарел.

За последние восемь лет мы создали продукты, которые стали лучшей и более доступной альтернативой личным автомобилям. Мы сотрудничаем с городскими администрациями, чтобы помочь людям перейти на легкий транспорт, такой как электросамокаты и электровелосипеды, а также оценить все преимущества райдшеринга и каршеринга. Благодаря новому тренду городские районы превратятся в экологичные и удобные для людей пространства.

Именно поэтому мы рады объявить о новом ― крупнейшем в истории компании ― раунде финансирования. Это поможет нам построить города будущего, в которых будет больше чистого воздуха и зеленых зон, где люди смогут передвигаться легко, безопасно и экологично».

В прошлом месяце компания Bolt анонсировала о внедрении ряда новых функций безопасности в ее крупнейшей европейской сети шеринга электросамокатов. Это свидетельствует о том, что компания является надежным партнером для городских администраций.

Более 100 млн клиентов в 45 странах и более чем 400 городах Европы и Африки используют продукты компании Bolt. Среди них― услуга заказа поездок через мобильное приложение, шеринг электросамокатов, каршеринг Bolt Drive, доставка еды из ресторанов Bolt Food и сервис доставки продуктов из магазинов за 15 минут Bolt Market.

Один из новейших продуктов компании ― сервис Bolt Market ― был создан и запущен во время пандемии COVID-19 и уже сотрудничает с большим количеством магазинов в десяти странах Европы. Благодаря новому раунду инвестиций Bolt планирует расширить список магазинов-партнеров и значительно ускорить экспансию в 2022 году.

