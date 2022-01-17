Что покупали в подарок на Новый год – сатистика Vodafone Retail

17 января 2022, 10:15

Под Новый год посетители магазинов Vodafone покупали преимущественно смартфоны – 70% всех проданных товаров за 3 дня до Нового года – именно смартфоны.

Топ-3 смартфонов «под елку», приобретенных в магазинах Vodafone, выглядит следующим образом:

1 Samsung Galaxy A52

2 Nokia C30

3 Tecno Spark 6Go



13% всех предновогодних покупателей предпочли разнообразные гаджеты – ноутбуки, колонки, наушники, смартчасы и т.д. И только 11% посетили магазин в эти дни, чтобы приобрести аксессуары к смартфонам.



Наиболее популярными новогодними покупками в этом году среди гаджетов стали:

1 Наушники ttec AirBeat Free TWS

2. Фитнес-браслет Huawei Band 6

3. Колонка JBL GO3

4. Ноутбук Apple MacBook Air M1

5. Повербанк ttec PowerSlim LCD 20000 mAh



В среднем продажи в магазинах Vodafone в последние три дня 2021 года выросли в 2,3 раза по сравнению с другими днями декабря. При этом средний чек вырос на 35%. Больше всего покупали в Киеве, Харькове, Полтаве, Львове и Сумах. Выросли продажи и в интернет-магазине Vodafone – в канун Нового года посетители интернет-магазина совершили на 20% больше покупок, чем в среднем в декабре.