Что такое СЕО-оптимизация

8 февраля 2022, 11:41

SEO-оптимизация представляет собой продвижение сайта компании в поисковых системах, что позволяет привлечь больше клиентов и повысить популярность и узнаваемость продукции и бренда.

Владельцы малого и среднего бизнеса сегодня понимают, как важно заказать продвижение сайта визитки у грамотных исполнителей, ведь от этого в значительной степени зависит дальнейший успех проекта.

Главная цель SEO-продвижения — облегчить и ускорить выход потенциальных клиентов на ваш сайт. В наше время грамотная презентация продукции в интернете имеет огромное, чуть ли не первостепенное значение для востребованности вашего товара.

Какой бы замечательной ни была продукция, предлагаемая владельцами малого и среднего бизнеса, прибыль она не принесёт, если потребитель не знает о её существовании или не может найти необходимую информацию о товаре и компании, на основании которой он мог бы принять решение.

SEO-оптимизация не только успешно решает эти проблемы, но и выполняет другие важные задачи:

- привлечение неограниченного количества посетителей на сайт;

- привлечение вашей целевой аудитории;

- повышение количества продаж;

- повышение узнаваемости бренда;

- регулярный приток новых посетителей;

- повышение количества продаж в офлайн-формате.



Безусловно, наружная реклама в виде ярких уличных баннеров привлекает внимание потенциальных потребителей, но если вы, как владелец малого или среднего бизнеса, заинтересованы в максимально эффективном маркетинге, то наверняка задумываетесь о том, какое средство рекламы лучше: наружная реклама или всё-таки SEO-оптимизация?

Как показывает опыт множества предпринимателей, в современном мире интернет-реклама в виде SEO-продвижения является наиболее рентабельной и обладает по сравнению с наружной большим количеством значимых преимуществ:

- низкая стоимость;

- использование различных средств визуализации;

- таргетирование рекламы;

- попадание в целевую аудиторию;

- возможность контролировать рекламные процессы в режиме онлайн;

- осуществление контроля зависимости расходов и заявок;

- усиление эффекта по принципу снежного кома вследствие постоянных расходов.

Конечно, наружная реклама тоже имеет свои преимущества: она бросается в глаза, имеет большой охват аудитории и легко воспринимается. Однако по сравнению с SEO-оптимизацией, которая более актуальна в наше время, наружная реклама имеет высокую цену и строгие требования к цензуре.

Очевидно, что гораздо эффективнее заказать SEO-продвижение у грамотной компании Rubika, которая помогает владельцам малого и среднего бизнеса выйти на максимальную прибыль. Наружная реклама сегодня не даёт таких высоких показателей, как интернет-продвижение.