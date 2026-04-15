Франция, Германия и Нидерланды против ускоренного вступления Украины в ЕС

15 апреля 2026, 11:45

Последнее расширение ЕС произошло в 2013 году, когда в него вступила Хорватия. По данным издания, многие страны ЕС на самом деле не хотят выступления новых членов.

В столицах опасаются повторения дискуссий о "польском сантехнике", которые охватили многие страны перед вступлением Польши в блок в 2004 году.



"Те же самые полупопулистские, полуксенофобские аргументы, которые мы слышали в отношении поляков, мы, вероятно, услышим и в отношении украинцев и любого другого кандидата. "Кто эти люди? Что они будут делать в нашем клубе? Придут ли они, чтобы занять наши рабочие места?" — описал дискуссии один из европейских дипломатов.



Издание указало, что такие страны, как Франция, Германия, Нидерланды и Италия, настаивают, что сложный, "основанный на заслугах" процесс вступления в ЕС должен соблюдаться, даже если речь идет про Украину и Молдову, которые находятся над давлением. Но в то же время проблемы возникли даже у Черногории, которая выполнила почти все необходимые шаги для вступления. Неназванные черногорские источники пожаловались на отсутствия прогресса, указав на Францию ​​как на вероятное препятствие.



Но у Украины есть ярые сторонники в блоке, например, Швеция и Дания. Они настаивают на завершении переговоров о вступлении к концу следующего года.