Враг уничтожает в Киеве и пригородах инфраструктуру и недвижимость

4 марта 2022, 9:47

Продолжается вторжение российских войск на территорию мирной Украины. Враг несет сокрушительные потери. Это уже около 10 тысяч человек личного состава, более 250 танков, 70 самолетов и вертолетов и много другой техники. Города-спутники Киева превратились в арену интенсивных боевых действий.



В то время, как украинская армия и территориальная оборона при помощи ракетных комплексов Javelin и NLAW уничтожает колонны техники противника, армия РФ, нарушая все международные конвенции, пускает ракеты, бомбит штурмовой авиацией, обстреливает из “градов” и “смерчей” жилые кварталы, больницы, школы и детские сады.

И если до войны цены на недвижимость в Киеве стабилизировались, то сегодня приходится надеяться на скорейшую победу и восстановление целых кварталов. Только тогда снова сможет заработать рынок недвижимости.



Ситуация должна быстро наладиться после окончания боевых действий. Ведь западные страны предоставляют сейчас неоценимую помощь для ведения боевых действий украинской армии и на поддержку отечественной экономики. После окончания войны гарантированно будет предоставлена помощь и на ее восстановление. Тем более, что Украина в скором времени должна стать членом Европейского Союза.



США уже сегодня предоставляют Украине очередную финансовую помощь в размере 6,4 миллиарда долларов. Из данной суммы 2,9 миллиарда долларов пойдут на гуманитарные нужды и нужды безопасности для Украины, стран Балтии, Польши и других соседей Украины. Эта сумма будет использована для гуманитарной помощи, продовольственной помощи, помощи беженцам, а также для энергетической и экономической стабилизации.



Как стало известно, на днях Белый Дом попросил Конгресс выделить дополнительные 32,5 млрд. долларов для финансирования борьбы с коронавирусом и помощи Украине. Из них 10 млрд долларов предназначены именно для нашей страны.



Данные средства направят на обучение украинских военных, защиту электрической сети, усиление киберзащиты и соблюдение санкций. В частности, 6,4 миллиарда долларов используют для решения гуманитарной и безопасности в Украине.



Сегодня во всем мире понимают, что необходимо скорейшее прекращение войны и переход на мирные рельсы. Тогда удастся предотвратить мировой кризис и начать отстраивать экономику. Это должно отразиться и на широкомасштабном строительстве как инфраструктуры, так и жилой недвижимости.