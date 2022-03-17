GlobalLogic продовжує допомагати Україні та Українцям і не працювала в Росії

17 марта 2022, 9:45

Сьогодні понад 7500 українських спеціалістів співпрацюють з GlobalLogic, компанією групи Hitachi, однією з провідних IT-компаній України.

GlobalLogic має довгу історію та глибокі зв’язки з Україною та надає пріоритет безпеці та добробуту своїх фахівців.

З початку війни допомога компанії Україні та українцям склала пів мільярда гривень.



24 лютого Російська Федерація вторглася в Україну, суверенну країну вільних людей.

Світ відповів на цей неспровокований і підступний акт агресії одностайним осудом, а потім санкціями проти Росії та закликом підтримати Україну.

GlobalLogic повністю поділяє позицію всього світу і закликає до негайного припинення війни, розширення санкцій проти агресора та всебічної підтримки України.



GlobalLogic має давню історію та глибокі зв’язки з Україною, тому компанія вклала значні ресурси для підтримки своїх спеціалістів та народу України. Безпека та добробут наших фахівців є ключовим пріоритетом компанії, тому всі спеціалісти GlobalLogic Ukraine отримали додаткову фінансову підтримку, а також допомогу в переїзді, розміщенні та психологічну підтримку. GlobalLogic продовжує виплачувати всі компенсації своїм фахівцям, як зазвичай.



Крім того, GlobalLogic Ukraine перерахувала 1 000 000 гривень благодійному фонду «Повернись живим».



Зараз GlobalLogic заохочує партнерів і друзів компанії приєднатися до допомоги Україні. За допомогою організації WeSpire, GlobalLogic запустила платформу для пожертв, щоб клієнти та партнери могли передавати кошти, які підуть на допомогу Україні та громадянам України. Компанія обрала п’ять конкретних організацій, які можуть надати негайну допомогу безпосередньо Україні. Грошові перекази через WeSpire безпечні, GlobalLogic оплачує всі комісії за обробку платежів, тому 100% пожертв надходять безпосередньо українцям.



GlobalLogic ніколи не працювала в Росії та ніколи не вела жодного бізнесу з російським урядом або приватним сектором. Крім того, материнська компанія GlobalLogic, Hitachi Ltd., також передає 3 мільйони доларів США на допомогу Україні та оголосила про зупинення діяльності в Росії.