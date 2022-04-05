Главное из ночного видеообращения Зеленского

5 апреля 2022, 9:45

По состоянию на сейчас известно о как минимум 300 убитых и замученных в Буче. В Бородянке количество жертв может быть еще больше. Во многих селах освобожденных оказалось что оккупанты делали ужасные вещи. Хуже, чем даже делали нацисты 80 лет назад.

Обсудил расследование ужасных событий в Буче с президентом Еврокомиссии Урсулой фон Дер Ляйен а также с канцлером Австрии Карлом Нехаммером (договорились о его визите в Украину).

Всем Скабеевым и вечерним мудозвонам, фронтовым лгунам и их руководителям стоит запомнить - ваш финал будет за решеткой. В лучшем случае.

Продолжаем готовиться к еще более жестокой активности оккупантов на восточном и южном направлениях. Мы знаем, что они собираются делать на Донбассе, знаем, что они собираются делать в Харькове, в некоторых других районах государства. Россия концентрирует там огромное количество военных и техники. И эта активность доказывает, что примененных против России санкций мало, будет больше.

Если руководитель России не станет реально искать мир, реально договариваться о мире, то они заведут свое государство в худшее состояние за последние 50 лет, так называемые лихие 90-е будут казаться сытыми и спокойными.