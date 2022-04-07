По словам министра Дениса Монастырского, за день там выявляют от 4 до 5 тысяч взрывоопасных "ловушек", которые оставили оккупанты.
"По международным правилам и подходам, один день боевых действий в любом месте - это месяц разминирований", - заявил глава МВД.
В МВД оценили темпы разминирования пригородов Киева
По словам министра Дениса Монастырского, за день там выявляют от 4 до 5 тысяч взрывоопасных "ловушек", которые оставили оккупанты.
"По международным правилам и подходам, один день боевых действий в любом месте - это месяц разминирований", - заявил глава МВД.