7 апреля 2022, 9:45

По словам министра Дениса Монастырского, за день там выявляют от 4 до 5 тысяч взрывоопасных "ловушек", которые оставили оккупанты.

"По международным правилам и подходам, один день боевых действий в любом месте - это месяц разминирований", - заявил глава МВД.

В МВД оценили темпы разминирования пригородов Киева



По словам министра Дениса Монастырского, за день там выявляют от 4 до 5 тысяч взрывоопасных "ловушек", которые оставили оккупанты.



"По международным правилам и подходам, один день боевых действий в любом месте - это месяц разминирований", - заявил глава МВД.