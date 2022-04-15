Київстар надає можливість прослуховувати казки через IVR

15 апреля 2022, 14:15

Київстар разом з платформою онлайн-телебачення Київстар ТБ надає можливість прослуховування казок через IVR. Послуга доступна всім абонентам Київстар, вартість дзвінків не тарифікується.



Для того, щоб прослухати казку потрібно зателефонувати на короткий номер 222*22. Абоненту буде запропоновано 3 категорії казок: побутові, повчальні та казки про тварин. Після обрання категорії, маленькому абоненту буде включена рандомна казка.

Наразі, серед побутових казок до прослуховування доступні: «Заяче сало», «Золотий черевичок», «Біла ружа», «Івасик Телесик», «Золотий птах», «Казка про горошинку».



Серед повчальних: «Язиката хвеська», «Багач ненажера», «Трапила коса на камінь», «Котигорошко», «Василько і золоті гори».



В категорії про тварин: «Коза-дереза», «Лисичка і журавель», «Пан Коцький», «Цап та баран». Каталог казок буде регулярно поповнюватись.



«Ми реалізувати цю активність, для того щоб кожна дитина мала змогу відчути себе в безпеці, навіть під час тяжких хвилин перебування в бомбосховищах чи під час евакуації, адже для того, щоб прослухати казку не потрібно мати доступ до інтернету. Достатньо лише зателефонувати на короткий номер.» - прокоментувати в Київстар.

Якщо ж у батьків є доступ до інтернету, то нагадуємо про можливості, які надає Київстар ТБ. Абонент будь-якого оператора, який зареєстрований на платформі має безоплатний доступ до всього дитячого контенту. А це навчальні матеріали від Всеукраїнської школи онлайн, дитячі телеканали, мультфільми та понад 400 аудіоказок (розділ «Мультфільми, категорія «Чарівний світ аудіоказок»).



Завантажити додаток можна в App Store та Play Market.