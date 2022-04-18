Клієнти Vodafone передали на армію 2 млн грн завдяки бонусам

18 апреля 2022, 16:45

Клієнти Vodafone мають змогу обміняти бонуси, які отримують за користування мобільним зв’язком, на допомогу ЗСУ.

Завдяки переказаним бонусам, Vodafone вже перерахував до благодійного фонду «Повернись живим» на допомогу Українській Армії понад 2 мільйони гривень.



Vodafone дякуємо кожному, хто переказав свої бонуси на підтримку ЗСУ і пропонує долучитися. Це можна зробити у застосунку My Vodafone (Меню – Vodafone Bonus – Мої бонуси – Допомога Українській Армії).

Обміняти бонуси можна також на www.vodafone.ua або за допомогою швидких USSD-кодів, що вказані на сайті.