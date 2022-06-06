Київстар створив тариф LOVE UA для контрактних і бізнес-клиєнтів

6 июня 2022, 16:45

В умовах війни національний мобільний оператор Київстар подбав про можливість абонентів користуватися простим, зручним і доступним тарифним планом, який за наповненням максимально відповідає їхнім потребам.

Відтепер контрактні і корпоративні абоненти Київстар можуть обрати тариф, якій враховує більшу потребу у дзвінках на номери різних мереж України. Тарифи LOVE UA. Контракт та LOVE UA. Бізнес містять 1200 хв для дзвінків на будь-які мобільні та фіксовані мережі в Україні, а після їхнього вичерпання залишається безлім на номери Київстар. Користувачі тарифу також отримують 15 Гб мобільного інтернету та необмежений доступ до додатків для освіти, сервісів для відеодзвінків, а також усіх популярних месенджерів і соціальних мереж.

Ще одна перевага нового тарифу для контрактних і бізнес-клієнтів – можливість самостійно без жодних доплат підключити 2 Суперсили, тобто додаткові сервіси, які найбільше відповідають потребам абонента.

Серед Суперсил у тарифі LOVE UA:

- додаткові 5 ГБ мобільного інтернету;

- 300 хвилин на будь-які номери по Україні;

- 100 SMS по Україні;

- сервіс «Відео на ходу», який дозволяє користуватися популярними відеоресурсами без тарифікації інтернету;

- SIM для планшета;

- SIM для другого телефону;

- спеціальний пакет Київстар ТБ;

- роумінг: 500 бонусних МБ та безлім на 10 додатків, серед яких месенджери, онлайн-карти та інші сервіси;

- 50 хвилин за кордон: додаткові хвилини для дзвінків з України на мобільні та міські номери в 12 країн (Польща, Німеччина, Італія, Канада, США, Чехія, Румунія, Словаччина, Ізраїль, Узбекистан, Індія та Китай).



Підключити тарифи LOVE UA. Контракт та LOVE UA. Бізнес, а також ознайомитися з іншими тарифами Київстар для контрактних та корпоративних абонентів можна на сайті оператора, за номерами 477 (контракт) та 466 (бізнес) або в додатку Мій Київстар.