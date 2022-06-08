Київстар спростив умови користування хмарними сервісами Microsoft

8 июня 2022, 10:15

Відтепер сертифікований партнер Microsoft в Україні національний оператор Київстар може надавати своїм клієнтам сервіси від виробника хмарних рішень світового рівня на актуальних умовах.

Зокрема, клієнти, угоди з якими на користування сервісами Microsoft Azure та Microsoft 365 набули чинності до 1 квітня 2022 року, зможуть отримувати відповідні послуги до кінця поточного року без внесення за них оплати.

Нові ж користувачі зможуть підключати ліцензійні сервіси Microsoft 365 до 31 грудня 2022 року на умовах пробного безоплатного періоду, що діятиме до 6 місяців.

А на підключення в цей період сервісів Microsoft Azure під індивідуальні потреби клієнтів можуть надаватися спеціальні умови користування послугами, які визначаються після проведення фахових консультацій з Київстар.

Нагадаємо, що хмарні сервіси від Microsoft, які можна підключити в Київстар, дозволяють зробити бізнес-процеси гнучкішими, робочі завдання – доступними звідусіль та у будь-який час, а IT-інфраструктура, перенесена у хмару, отримує належний рівень захисту та можливості резервування й відновлення даних.



Застосовуючи хмарні рішення, комерційна компанія або державне підприємство може:



- з Microsoft 365 чи Azure Virtual Desktop облаштувати робочі місця для співробітників у будь-якій точці світу;

- налаштувати ефективну дистанційну роботу команди з пакетом офісних програм Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, 1ТБ хмарного сховища);

- оптимізувати, створити нову чи перенести наявну IT-інфраструктуру в хмару;

- зберігати дані у хмарі як тимчасово, так і на постійній основі;

- робити резервне копіювання усієї важливої інформації завдяки Azure Backup (налаштування бекапу як окремих файлів і баз даних, так і робочих станцій працівників);

- протидіяти великим збоям завдяки Azure Site Recovery, який створений для екстреного відновлення даних (DRaaS)

та багато іншого.

Підібрати оптимальне хмарне рішення для роботи компанії під час війни з урахуванням її індивідуальних потреб та замовити консультацію можна на офіційному сайті Київстар. Також оператор надає підтримку для роботи сервісів після підключення.