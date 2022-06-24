Абоненти Київстар тепер можуть спілкуватися без плати за роумінг у 30 країнах

24 июня 2022, 11:15

Національний телеком-оператор збільшує можливості послуги «Роумінг як вдома».

З 23 червня 2022 року абоненти Київстар можуть спілкуватись за своїми «домашніми», українськими тарифами у 30 країнах світу.

Київстар збільшив «географію» послуги «Роумінг як вдома» ще на 14 країн: Бельгія, Великобританія, Греція, Португалія, Фінляндія та Швеція, Данія та Норвегія, Ірландія, Люксембург, Словенія, Хорватія, Швейцарія та Єгипет. Тепер і в цих країнах абоненти Київстар можуть користуватися послугами у своєму тарифі просто оплативши рахунок на 4 тижні для передплати, або місяць у контрактних тарифах.

Абоненти передплати за особливими умовами послуги «Роумінг як вдома» можуть користуватись усіма основними сервісами, які передбачені їх тарифним пакетом. Контрактні та бізнес-клієнти отримують додатковий пакет послуг: 500 хвилин для вихідних дзвінків на всі українські номери та номери в країні перебування, 15 Гб мобільного інтернету, а також 50 SMS. Всі вхідні дзвінки також безлімітні.

Завдяки цьому майже 2 млн абонентів Київстар, які вимушені були виїхати за кордон через війну, зможуть підтримувати зв'язок з Україною, своїми рідними та друзями. Сплативши лише вартість свого «українського» тарифного плану, абоненти отримають всі основні послуги мобільного зв’язку на вигідних умовах. Нагадуємо, що вартість тарифів Київстар починається від 3-4 євро на місяць, що дешевше тарифних планів у деяких європейських операторів.

Крім того, оплата послуг у своєму тарифі – це й підтримка вітчизняного мобільного оператора. Адже це інвестиції у відновлення телеком-мережі на звільнених територіях та у підтримку людей в зоні активних бойових дій.

