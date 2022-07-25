Игровая акустика SVEN 435

25 июля 2022, 18:15

Большая и красивая аудио-система с кучей проводов, которую можно настраивать долгими часами, что может быть прекраснее…

В целом, ничего, но иногда хочется просто получить хороший звук, не занимая большого пространства на столе, не прилагая к этому лишних усилий. Вот тогда нам на помощь приходит компактная компьютерная акустика 2.0 от финского бренда SVEN.

Колонки поддерживают различные варианты подключения — AUX или Bluetooth, что позволяет быстро и удобно подключаться к самым разным источникам сигнала, будь то ноутбук, персональный компьютер, телевизор, смартфон или игровая приставка и обеспечить возможность качественного звуковоспроизведения в любой ситуации.



Красивую и эффектную переливающуюся RGB подсветку, занимающую всю фронтальную поверхность обеих колонок, можно настроить на подходящий вам режим или отключить. Компактный проводной пульт управления позволяет не только регулировать громкость. С его помощью вы можете так же включать и выключать подсветку, переключать режимы подсветки, управлять режимами подключения (проводной/Bluetooth). А дополнительная RGB-подсветка нижней поверхности пульта превращает его в интересное атмосферное стилистическое решение.



В общем, никаких неудобств и лишних усилий, а лишь позитивные эмоции! Мультимедийная акустическая система SVEN 435 сочетает в себе достойный уровень качества звучания, функциональность, оригинальное визуальное решение и комфортно в использовании.